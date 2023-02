Wild Hearts: Erster Patch - Hilft er gegen die Performance-Probleme?

Wild Hearts: Patch für den PC löst nicht alle Probleme

Nachdem Monster Hunter-Konkurrentin der letzten Woche von EA und Entwickler Omega Force veröffentlicht wurde, bekommt das Action-RPG nun seinen erstenauf dem PC.Das Update soll sich allem voran den Performance-Problemen, mit denen der Titel zu kämpfen hat, widmen. Doch ersten Erfahrungen zufolge sind noch lange nicht alle Baustellen geschlossen...In der Vergangenheit litt die Performance, die Wild Hearts auf dem PC abliefert, unter massiven Problemen. Einbrüche der Framerates ließen das Abenteuer eher zu einem lästigen Lag-Fest werden, das von Rucklern nur so durchzogen war. Das Entwicklerstudio Omega Force versprach daraufhin, auch weiterhin an Optimierungen zu arbeiten.Diese finden sich nun im neuen Patch für die PC-Version von Wild Hearts wieder. Doch wie so oft ist nicht alles Gold, was glänzt und bereits jetzt beklagen viele Spieler über einschlägige Foren wie Reddit und die sozialen Netzwerke, dass das Update nicht die versprochenen Verbesserungen für sie mit sich bringt.Sehr deutlich spiegelt sich dies in den Kommentaren wieder. Während die Community mal mehr mal minder ausgeprägt ihren Unmut bekundet, schreiben andere, dass es ohnehin unrealistisch sei, die Probleme des "schrecklich optimierten" Spiels mit nur einem Patch zu beheben. Doch was sollte der Patch für Wild Hearts überhaupt bewirken?Dies verraten die Entwickler von Wild Hearts selbstverständlich im Zuge der Patch Notes im Detail . Zusammenfassend gesagt soll die Leistung von modernen Highend-Prozessoren nicht mehr so stark eingeschränkt werden. Außerdem wurden einige Audio-Ausfälle behoben, während man nebenbei einige Render-Probleme und Fehler in den Speicherdaten gefixt hat. Habt auch ihr dennochLetztes aktuelles Video: DebütTrailer