Wild Hearts: Erster Content-Patch veröffentlicht

Wild Hearts: Höllenfeuer-Laharrücken heizt euch ein

Noch mehr neue Inhalte im März

Electronic Arts und Koei Tecmo haben das erste große Inhaltsupdate für den Monster Hunter-Konkurrentenrausgehauen. Dieses ist seit dem Wochenende auf der PS5, den Xbox Series-Konsolen sowie auf dem PC verfügbar.Spannend ist dabei vor allem das neue Kemono, welches als die bislang größte Herausforderung, die das Spiel zu bieten hat, anzusehen ist. Es soll nicht nur außerordentlich stark, sondern auch noch besonders schwer vorherzusehen sein.Bei dem neuen Kemono, das Spielern in, so richtig einheizen soll, handelt es sich um den Höllenfeuer-Laharrücken, eine "impulsive Affenbestie", die auf der Insel Natsukodachi wütet. Um ihren brennenden Zug der Zerstörung aufzuhalten, müsst ihr euch ihr kampfeswillig in den Weg stellen.Erfolgreichen Jägern winkt ein brandneuer Talisman, der den "Infernalischen Schlag" inneträgt. Jener steigert eure Chance, Gegner in Brand zu setzen. Gleichzeitig erhöht er euren Angriffschaden, wenn ihr gegen brennende Kemono kämpft.Habt ihr den Frieden auf Natsukodachi erfolgreich wiederhergestellt, erwartet euch noch eine neue Quest, die Suzurans Ehemann Yoshichi euch aufträgt. Diese findet unter der Hauptkarte im neuen Teilbereich der Nebengeschichten.Dem offiziellen Blogbeitrag zufolge soll noch im März ein weiterer Content-Patch folgen. Der Veröffentlichungstermin für das kommende Inhalts-Update von Wild Hearts ist der 23. März, wobei es ein weiteres neues Kemono neben neuen Rüstungen und Waffenvariationen ins Spiel bringen soll. Vor wenigen Wochen gab es bereits einen Patch, der Performance-Probleme von Wild Hearts zu lösen versuchte - mit durchwachsenem Erfolg.Letztes aktuelles Video: DebütTrailer