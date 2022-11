Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion: Neuer Trailer verspricht "Mehr als nur ein Remaster"

Crisis Core: Hübschere Grafik und vollständige Vertonung

Die Unterschiede zwischen den Plattformen

PlayStation 5: 3840 x 2160 mit 60 FPS

3840 x 2160 mit 60 FPS PlayStation 4 Pro: 3840 x 2160 mit 30 FPS

3840 x 2160 mit 30 FPS PlayStation 4: 1920 x 1080 mit 30 FPS

1920 x 1080 mit 30 FPS Xbox Series X: 3840 x 2160 mit 60 FPS

3840 x 2160 mit 60 FPS Xbox Series S: 1920 x 1080 mit 60 FPS (nach Day One Patch)

1920 x 1080 mit 60 FPS (nach Day One Patch) Xbox One X: 3840 x 2160 mit 30 FPS

3840 x 2160 mit 30 FPS Xbox One S: 1920 x 1080 mit 30 FPS

1920 x 1080 mit 30 FPS Xbox One: 1920 x 1080 mit 30 FPS

1920 x 1080 mit 30 FPS Nintendo Switch TV Modus: 1280 x 720 mit 30 FPS

1280 x 720 mit 30 FPS Nintendo Switch Handheld Modus: 1280 x 720 mit 30 FPS

Nur noch wenige Wochen, dann erscheint ein letztes Final Fantasy in diesem Jahr: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion steht vor der Tür. Passend dazu gibt es jetzt einen neuen Trailer.Dieser macht es sich zur Aufgabe, unter Beweis zu stellen, dass die Neuauflage des einstigen PSP-Spiels nicht einfach nur ein einfaches Remaster ist. Stattdessen verspricht Entwickler und Publisher Square Enix, dass es sich um "mehr als nur ein Remaster" handelt.Die erste Stärke der Neuauflage macht sich vor allem in der Optik bemerkbar: Die Grafik wurde deutlich überarbeitet und auf das Niveau der aktuellen Zeit gebracht. Hinzu kommt ein neu arrangierter Soundtrack vom Originalkomponisten Takeharu Ishimoto. Darüber hinaus erwartet euch in Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion erstmals eine vollständige Vertonung sämtlicher Dialoge im Spiel. Die Sprachausgabe gibt es dabei sowohl in Englisch als auch in Japanisch.Auf der spielerischen Seite widmete sich Square Enix derweil dem Kampfsystem. Das wurde ebenfalls im Zuge der Neuauflage überarbeitet und erinnert jetzt ein Stück weit an das Kampfystem aus dem Final Fantasy 7 Remake . Was es dort nicht gab, aber bereits im Original Crisis Core: Die Digital Mind Wave, die auch im Remaster noch mit an Bord ist. Diese Lotterie-Mechanik läuft aber nun meist eher am Rande ab und informiert euch über den gewonnenen Bonus nebenbei.Optisch hat sich derweil noch etwas an den mächtigen Beschwörungen getan. Die sehen in der Neuauflage jetzt eine ganze Ecke gewaltiger aus und werden dementsprechend auch schick inszeniert.Während der zweite Teil des Final Fantasy 7 Remakes noch einige Zeit auf sich warten lässt , erscheint Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion am 13. Dezember für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S und Nintendo Switch. Dabei gibt es zwischen den einzelnen Plattformen Unterschiede bezüglich der Auflösung und Framerate:Auf dem PC wird Crisis Core derweil bis zu 120 FPS unterstützen, je nachdem welchen Monitor ihr verwendet und wie leistungsstark euer PC ausfällt.