Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion: Launchtrailer bereitet auf den Release vor

Crisis Core: Launchtrailer zum Prequel

Nachdem Square Enix zuletzt klarstellte, dass Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion mehr als nur ein Remaster sei , gibt es bereits jetzt den nächsten Trailer. Dieser gewährt Einblick in die Story des Action-Rollenspiels.Gleichzeitig handelt es sich dabei um den Launchtrailer, obwohl die Neuauflage des einstigen PSP-Spiels noch ein paar Tage auf sich warten lässt. Genauer gesagt geht es am 13. Dezember auf den PC und den Konsolen los.In Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion schlüpft ihr dieses Mal in die Rolle von Zack Fair, einem Soldat der Shinra Spezialeinheit, der unbedingt in den höchsten Rang aufsteigen will. Als eines Tages der Soldat Genesis zusammen mit anderen Einheiten verschwindet, wird Zack zusammen mit seinem Mentor Angeal und Sephiroth losgeschickt, um das Mysterium zu lösen.Wer es bisher noch nicht erraten hat: Crisis Core ist ein Prequel zu Final Fantasy 7 und spielt damit vor dessen Ereignissen. Dennoch trefft ihr im Laufe des Spiels auf bekannte Charaktere, wie etwa den späteren Protagonisten Cloud und auch Aerith ist mit von der Partie. Im Launchtrailer sind bereits einige der bekannten Gesichter zu sehen:Die Neuerungen im Vergleich zum einstigen PSP-Original machen sich vor allem in der Optik bemerkbar. Die Entwickler hübschten die Grafik deutlich auf, wobei ebenfalls der Soundtrack neu arrangiert wurde. Hinzu kommt eine Vertonung sämlicher Dialoge, sowohl in englisch als auch in japanisch.Wer nun Lust bekommt, muss sich wie bereits geschrieben noch ein bisschen gedulden. Am 13. Dezember erscheint Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S und Nintendo Switch.