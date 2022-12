Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion: Getty Images-Wasserzeichen im Spiel aufgetaucht

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - Getty Images-Wasserzeichen schleicht sich ins Spiel

Patch dürfte den Fehler korrigieren

In Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion stellten aufmerksame Beobachter ein Wasserzeichen der beliebten Bilderplattform Getty Images auf einem der Gemälde des Spiels fest.Die Neuauflage des PSP-Klassikers feierte seine Veröffentlichung erst kürzlich auf den Konsolen und dem PC. Dabei wurde es neben modernisiertem Gameplay und verbesserten Charaktermodellen auch von vollständig überarbeiteten Visualisierungen begleitet. Doch offensichtlich übersahen die Entwickler des Crisis Core-Remasters dabei ein entscheidendes Detail.Wie unter anderem Kotaku berichtet, schaffte es eines der Wasserzeichen, die bei Getty Images mal weniger, mal mehr gut versteckt auf den angebotenen Bildern prangen, in die auslieferungsfertige Release-Version von Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion. Nach dem Betreten der Shinra Mansion in Kapitel 8 des Spiels, dürften Spielern die dekorativen Gemälde, die an den Wänden hängen, nicht entgangen sein.Eines von ihnen enthält ein sehr ausgewaschenes, gar nicht einmal so einfach erkennbares, Wasserzeichen, welches sich in der Mitte des Bildes eingebrannt hat. Auf dem besagten Bild selbst sehen wir den Ludgate Circus in London im Jahre 1881, gezeichnet von John Crowther.Eine Möglichkeit besteht darin, dass jemand aus dem Team der Entwickler von Square Enix nicht ausreichend für die Lizenz des Bild-Downloads von Getty Images bezahlt hat, was das Wasserzeichen erklären würde. Unglücklicherweise kommt das kuriose Gemälde auch noch ganze drei Mal innerhalb des selben Areals vor, allerdings bemerkt man den Schönheitsfehler wenn überhaupt erst auf den zweiten Blick.Unter Umständen vergaß der zuständige Entwickler auch nur, das Bild am Ende durch eine lizenzierte Version zu ersetzen. Aber vielleicht spekulierte das Team hinter Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion auch ganz einfach darauf, dass der Makel ohnehin niemandem auffallen würde. Doch weit gefehlt und so ist es vorstellbar, dass Square Enix seinen Fehler mit einem kommenden Patch für den Titel wohl korrigieren wird.Wer das Wasserzeichen in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion also noch live erleben will, der sollte sich besser sputen. Bei dem Fauxpas handelt es sich im Übrigen nicht um den ersten seiner Art: Bereits bei Kingdom Hearts 3 schlich sich ebenfalls ein Wasserzeichen während einer Cutscene in das Spiel.