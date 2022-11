Fire Emblem Engage: Gleich zwei neue Charaktere vorgestellt

Fire Emblem Engage: Diamant, Kronprinz von Brodia und Geschwisterchen Alcryst vorgestellt

Mit dem Ende von 2022 rckt auch der Release des brandneuen Fire Emblem Engage immer nher. Schon zu Beginn des kommenden Jahres, genauer im Januar, erscheint der Titel fr die Nintendo Switch.Dieser soll neben einer vllig neuen Geschichte sowohl mit neuen als auch wiederkehrenden Charakteren aufwarten. Nintendo stellt uns mit seinem neuesten Update nun zwei weitere Charaktere vor. In Fire Emblem Engage treffen wir also unter anderem auf den Kronprinzen von Brodia, Diamant, sowie seinen jngeren Bruder Alcryst.Einen nheren Blick auf Brodia und Alcryst, die sich dem Charakter-Cast in Fire Emblem Engage anschlieen, gewhrt uns der japanische Twitter Account des Franchise. Hier bekommen wir ein paar spannende Informationen geboten, deren bersetzungen wir dank Serenes Forest gleich mitgeliefert bekommen:"Diamant (VA: Junichi Suwabe) ist der Kronprinz von Brodia und der ltere Bruder von Alcryst. Er wurde ausgebildet, um der nchste Knig zu werden, und hat sich das Vertrauen seiner Brger verdient. Diamant ist ein starker und ehrlicher Mann mit einer ernsten Persnlichkeit. Er hat tiefen Respekt vor seinem Vater, dem Knig.""Diamants erste Klasse ist Lord. Ein Trger kniglichen Blutes, der das Volk fhrt und seine Schwerter mit Brillanz schwingt. Diamant verfgt ber ein wrdevolles und majesttisches Auftreten, das dem nchsten Knig von Brodia angemessen ist, und es scheint, dass er gute Beziehungen zum Knigreich Firene aufgebaut hat."Und natrlich kommt auch der jngere Bruder des Kronprinzen, Alcryst, nicht zu kurz:"Alcryst ist der zweite Prinz von Brodia und der jngere Bruder von Diamant. Er ist pessimistisch und hat ein geringes Selbstwertgefhl, da er sich oft mit seinem unglaublichen lteren Bruder vergleicht und dadurch abwertet. Andererseits ist er gesellig und hat das Rckgrat, das man von einem Knigshaus erwartet."Fire Emblem Engage erscheint am 20. Januar 2023 exklusiv fr die Nintendo Switch. Das taktische Rollenspiel tritt dabei in die Fustapfen seines Vorgngers, Fire Emblem: Three Houses, der uns in unserem Test schon zu seinem Release im Jahr 2019 berzeugen konnte.