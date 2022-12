Fire Emblem Engage: Läutet zusammen mit zwei weiteren Titeln das Jahr für JRPG-Fans ein

One Piece Odyssey – 13. Januar 2023

Japanische Rollenspiele sind bekanntlich echte Zeitfresser: Viele schaffen locker die 50 Stunden, einige knacken sogar die 100er-Marke. Fans der der Umfangsmonster sollten nächstes Jahr daher eine Menge Zeit mitbringen.Bereits im Januar 2023 erscheinen nämlich drei Rollenspiele aus dem Land der aufgehenden Sonne, die allesamt um eure Aufmerksamkeit buhlen. Wir stellen euch die drei Titel kurz vor, damit ihre euren Spielekalender entsprechend anpassen könnt: Denn mit Persona 4 Golden Fire Emblem Engage und One Piece Odyssey ist der Start ins neue Jahr bereits randvoll mit potenziellem Rollenspielspaß.Bereits am 13. Januar 2023 könnt ihr die Segel hissen und zusammen mit den Strohhüten in One Piece Odyssey die digitalen Weltmeere erkunden – zumindest auszugsweise. Denn das neueste Abenteuer der bekannten Piratenbande ereignet sich vor allem auf festem Boden, ausgiebige Schiffsausflüge mit Seemannsliedern solltet ihr also nicht erwarten.Stattdessen stehen die vielen festen Schauplätze des Mangas im Rampenlicht: Neben der neuen Insel Waford sind das auch verschiedene bekannte Orte wie das Wüstenkönigreich Alabasta oder die Stadt des Wassers Water Seven. Ob noch weitere Reiseziele aus dem One Piece-Universum ihren Weg ins Spiel finden, steht bislang noch in den Sternen – wir hätten da allerdings ein paar Vorschläge Gameplay-technisch will sich One Piece Odyssey allerdings mit einem neuen Gewand unter die kritischen Augen der Fans wagen: Statt der üblichen Echtzeit-Keilerei sollen die Strohhüte und ihre Gegner im kommenden Videospiel-Ableger brav in rundenbasierten Kämpfen auf die Entscheidungen des Gegenübers warten.Unterfüttert werden soll das Ganze mit Erkundung der Schauplätze sowie rollenspieltypischen Nebenaufgaben. Ob durch das neue Kampfsystem das Flair der actionreichen Anime-Gefechte verloren geht oder ob Teufelskräfte und Schwertangriffe sich auch mit Ruhepausen gut machen, erfahren wir dann ab dem 13. Januar 2023 auf der PlayStation 4 und 5, der Xbox Series X | S und dem PC.Strenggenommen ist Persona 4 Golden natürlich keine Neuerscheinung: Der Vorgänger zum viel gepriesenen Persona 5 ist schließlich bereits am 14. Juni 2012 für die PlayStation Vita erschienen und schaffte es am 13. Juni 2020 auch auf Steam. Aktuelle Konsolen-Besitzer schauten allerdings bislang in die Röhre – doch damit ist jetzt Schluss.Am 19. Januar 2023 erscheint Persona 4 Golden endlich auch auf der PlayStation 4, der Xbox One und Xbox Series X | S sowie der Nintendo Switch und landet noch dazu am selben Tag im Game Pass . Die erweiterte Version des Rollenspiels ist damit endlich auf allen Plattformen verfügbar und ist ein umfangreicher Leckerbissen für Fans von Persona 5, die sich gerne einmal dem jüngsten Vorgänger widmen wollen.Für viele Fans gilt Persona 4 Golden trotz des populären Nachfolgers als stärkster Ableger der Reihe und Story, Charaktere und Kampfsystem liefern dafür gute Argumente. Statt dem Großstadtleben in Tokyo spielt Persona 4 Golden allerdings im ländlichen Inaba, das von einem Serienmörder aufgemischt wird. In der Rolle des Highschool-Schülers Yu müsst ihr dem Killer nun das Handwerk legen.Dabei stehen euch natürlich zahlreiche Freunde zur Seite, die ihr in eurer Freizeit besser kennenlernt, um eure zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen. Weniger beschaulich geht es dafür in den zufallsgenerierten Palästen zu, in denen ihr Schatten bekämpft und aus den vielen verschiedenen Personas euer eigenes Arsenal an Kampfkreaturen zusammenstellt. Wem das noch nicht reicht: Am gleichen Tag erscheint auch noch Persona 3 Portable für die oben genannten Plattformen.Ebenfalls rundenbasiert, dafür deutlich strategiefokussierter ist das am 20. Januar 2023 erscheinende Fire Emblem Engage. Der neuste Ableger der Taktikreihe ist eine kunterbunte Mischung für Neueinsteiger und Veteranen und will bekannte Helden aus alten Teilen mit brandneuen Charakteren zusammenführen.Nach Fire Emblem Warriors: Three Hopes geht es mit Engage jedenfalls zurück zum klassischen Strategie-Gameplay, inklusive Einheiten-Management, Terrain-Besonderheiten und vielen weiteren klassischen Aspekten der japanischen Rollenspielreihe. Auch das Schere-Stein-Papier-Prinzip mit Äxten, Schwertern und Speeren darf in Fire Emblem Engage natürlich nicht fehlen. Neu ist dafür das Emblem-System , bei der ihr mithilfe von besonderen Ringen altbekannte Helden aus den Vorgängern beschwört, die euch dann im Kampf unterstützen. Jeder der Charaktere, egal ob Marth, Sigurd oder Corrin, bringt seine ganz eigenen Stärken und Schwächen mit, die es im Kampf zu beachten gilt und die über Sieg und Niederlage bestimmen.Die auf den ersten Blick abermals komplex wirkende Geschichte verwebt die vielen Figuren im Fantasy-Mittelalter mit Intrigen, dunkler Magie und uralten Sagen. Ob dieses Vorhaben klappt und stimmig das vielschichtige Gameplay unterfüttert, erfahrt ihr dann ab dem 20. Januar 2023, wenn Fire Emblem Engage exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.