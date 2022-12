Fire Emblem Engage: Fliegende Basis Somniel präsentiert sich im neuen Trailer

Fire Emblem Engage: Vielseitiger Stützpunkt Somniel

Geruhsames Teetrinken, Pflegen von zwischenmenschlichen Beziehungen und das Trainieren für den Kampf: Das Garreg Mach Kloster in Fire Emblem Three Houses war der perfekte Rückzugsort.Auch in Fire Emblem Engage werdet ihr zwischen den strapazenreichen Schlachten eine Verschnaufpause einlegen können, müsst euch dafür aber über die Wolken begeben: Die fliegende Basis Somniel schwebt nämlich weit außerhalb der Reichweite eurer Gegner. Trotz des neuen Standortes erfüllt sie aber ähnliche Funktionen wie das Kloster in Three Houses.Wie der neue Trailer zu Fire Emblem Engage bereits zu Beginn erklärt, stellt der fliegende Zustand von Somniel für euch kein Problem dar: Als Wyrmgott könnt ihr euch schließlich spielend leicht in die Lüfte schwingen. Dort angekommen, dürft ihr euch wahlweise auf verdiente Entspannung freuen oder euch bereits auf das nächste Gefecht vorbereiten – im Idealfall findet ihr eine Balance zwischen den beiden Aktivitäten.Insgesamt drei primäre Bereiche erwarten euch, darunter der zentrale Platz, der der Kampfvorbereitung dient: Hier findet ihr das Arsenal und den Item-Laden, wo ihr eure Einheiten mit neuen Waffen oder Gegenständen ausrüsten könnt. Auch die Ringkammer ist von essentieller Bedeutung: Nicht nur, dass ihr Fähigkeiten für die einzelnen Schmuckstücke anpassen könnt, auch die in den Ringen wohnenden Emblem-Charaktere stehen für einen Plausch bereit.Apropos Plausch: Den könnt ihr natürlich auch mit euren zahlreichen Verbündeten abhalten, die sich auf dem Gelände von Somniel aufhalten. Beim Stärken der Bindungen hat man viele Features aus Three Houses übernommen: So habt ihr abermals die Gelegenheit, Mahlzeiten zuzubereiten und Geschenke zu verteilen, um noch mehr Vertrauen zu den verschiedenen Figuren aufzubauen.Doch die schwebende Basis hat noch mehr Möglichkeiten im Gepäck, wie ihr eure Zeit zwischen den Schlachten verbringen könnt: Auf dem Gehöft Tiere pflegen, Charaktere in der Boutique neu einkleiden oder auf dem Trainingsplatz die Muckis spielen lassen. Welche illustren Freizeitaktivitäten euch in Somniel noch erwarten, erfahrt ihr dann ab dem 20. Januar, wenn Fire Emblem Engage exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.