Fire Emblem Engage: Story-Leaks verbreiten sich vor Release im Internet

Fire Emblem Engage: Spieler teilt Screenshots und Story-Inhalte

Am Horizont sind bereits Kampfschreie zu hören und Staubwolken vom Schlachtfeld zu erspähen: Fire Emblem Engage ist beinahe bereit für seinen Release am 20. Januar.Kurz vor der Veröffentlichung des Nintendo Switch-exklusiven Titels haben sich aber offenbar ein paar übereifrige Freizeitsoldaten zwischen die Fronten geschlichen und spoilern eifrig, was euch in Fire Emblem Engage erwartet. Wer nicht wissen will, wie sich die Ereignisse des Spiels entfalten, sollte die nächsten Tage also lieber in Deckung gehen.So soll ein Spieler bereits sein Exemplar von Fire Emblem Engage in den Händen halten und bewältigt die Schlachten des Spiels mit beeindruckender Geschwindigkeit. Ob ihn das Spiel so sehr packt, dass er im Eiltempo die Gegner zur Seite fegt oder er sich extrem beeilt, um möglichst viel von der Story zu verraten – darüber kann wohl nur spekuliert werden.Auf ResetEra hat der Nutzer Fendoreo1 es sich zur Aufgabe gemacht, die Spoiler des Spielers samt Screenshots wiederzugeben. Einen Besuch dort solltet ihr also nur wagen, wenn ihr kein Problem damit habt, bereits im Vorfeld das halbe Spiel gespoilert zu bekommen. Auch in den sozialen Medien heißt es ab jetzt aber vorsichtig sein und zur Sicherheit lieber etwaige Wörter wie den Namen des Taktik-Titels stummzuschalten.Komplett spoilerfrei und damit vermutlich deutlich hilfreicher, egal ob ihr zu den Veteranen der Reihe gehört oder mit dem kommenden Ableger das erste Mal auf das Schlachtfeld galoppiert, ist unser umfangreicher Info-Artikel zu Fire Emblem Engage . Dort bekommt ihr die Grundlagen zum Kampfsystem, einen kurzen Story-Abriss und einen Überblick mit allen neuen und alten Figuren.