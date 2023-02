Fire Emblem Engage: Warum mich die Strategie-Schlacht auch als Serienneuling begeistert - Kolumne

Neugierig, nicht nostalgisch: Wiederkehrende Helden

Keine Ahnung, welche Geschichten Roy oder Celica erlebt haben, aber nach Fire Emblem Engage will ich genau das jetzt herausfinden. Quelle: Nintendo

Die Emblem-Charaktere sind auch aus spielerischer Hinsicht ein echter Gewinn. Quelle: Nintendo

Pepsi-Pop und Anime-Augen: Das Charakterdesign

Bei ihrer Haarfarbe dürfte klar sein, mit welcher Zahnpasta sich Wyrmgott Alear morgens und abends die Beißerchen putzt. Quelle: Nintendo

Das abgedrehte Charakterdesign geht über bunte Haare hinaus: Prinzessin Timerra sieht aus, als wäre sie einem Bällebad für Kleinkinder entstiegen. Fantastisch! Quelle: Nintendo

Abgespecktes Anbandeln

Die sozialen Interaktionen sind weniger präsent als in Three Houses, sorgen aber trotzdem für angenehme Abwechslung. Quelle: Nintendo

Taktik mit Tiefgang

Das vielschichtige Kampfsystem mit Gitterkarte verlangt auch in Engage Verstand und Vorausdenken. Quelle: Nintendo

Mit dem Fire Emblem-Virus infiziert