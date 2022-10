Dead Space Remake: Erster Gameplay-Trailer zeigt Horrorklassiker im neuen Glanz

Dead Space Remake: Fans erwartet viele Neuerungen

Im Weltraum hört dich niemand schreien: 15 Jahre nach dem Original kommt 2023 das Dead Space Remake. Zum gruseligen Horror-Shooter gibt es jetzt einen ersten Gameplay-Trailer.Für Fans des Originals dürften die ersten bewegten Eindrücke insbesondere vom Gameplay ein reines Déjà-vu-Erlebnis sein. Wieder einmal muss sich issac Clarke an Bord der USG Ishimura begeben, um nach dem Rechten zu sehen – und Scharen an Nekromorphs in ihre Einzelteile zerlegen:Natürlich wird die Geschichte in Dead Space Remake im technisch ganz neuen Glanz erscheinen. Dafür hat das Studio Motive das Original von Grund auf neu in der Frostbite Engine entwickelt. Ferner kommen auch inhaltlich neue Handlungselemente hinzu. Zudem bekam Issac eine Stimme spendiert – ursprünglich war er nämlich stumm und erst in Dead Space 2 lernte er das Sprechen.Zusätzlich wird es eine ganze Reihe Nebenquests geben und ähnlich wie in God of War von 2018 soll es auch hier keinen einzigen Kameraschnitt oder Ladebildschirm geben. Mit dem neuen Peeling System haben die Verantwortlichen den blutrünstigen Aliens außerdem einzelne Schichten aus Fleisch verpasst sowie Sehnen und Knochen, die brechen und reißen können, wie unter anderem VG247 berichtet . Für die Entwicklung zog man außerdem Hardcore Fans schon frühzeitig heran, um das Spiel auch nach ihrem Feedback zu kreieren.Das Dead Space Remake erscheint laut aktuellem Stand am 27. Januar 2023 für PS5, Xbox Series X | S und PC.