Dead Space Remake: Steam-Vorbesteller erhalten Dead Space 2 gratis

Dead Space Remake: Auf Steam mit gratis Dead Space 2

Mehr als nur grafische Verbesserungen

Ende Januar laden EA und das Entwicklerstudio Motive erneut auf die USG Ishimura mit dem Remake von Dead Space. Wer noch kein Ticket gebucht hat, der bekommt jetzt zumindest einen weiteren kleinen Anreiz.Wer nämlich auf Steam das Dead Space Remake vorbestellt, erhält zusätzlich Dead Space 2 gratis dazu. Das Angebot gilt dabei nicht nur für neue Vorbesteller, sondern auch für diejenigen, die bereits zugegriffen haben.Die Betonung liegt dabei insbesondere auf dem Wort "Vorbestellung", denn nur dann greift das Angebot. Wer erst am Releasetag des Dead Space Remakes, dem 27. Januar 2023, den Kaufbrutton drückt, der erhält den Vorgänger beziehungsweise eigentlichen Nachfolger, rein von der Story her betrachtet, nicht noch zusätzlich dazu.Interessanterweise gilt das Angebot offenbar bislang auch nur für die Steam-Version . Sowohl in der EA app als auch im PlayStation Network und Xbox Store gibt es keinen Hinweis darauf, dass Vorbesteller eine Version von Dead Space 2 gratis erhalten.Wer das Angebot wahrnimmt, sollte sich zumindest bewusst sein, dass das Remake und Dead Space 2 ganze zwölf Jahre Entwicklungsgeschichte voneinander trennt. Das Sequel rund um Protagonist Isaac Clarke erschien einst 2011 und lehrte Spielern auf der Welt das Fürchten im Weltall. Unter vielen Fans gilt der zweite Teil bis heute als Favorit der Trilogie.Das Remake des ersten Dead Spaces ist hingegen für moderne System ausgelegt und wurde von grundauf neu entwickelt. Dabei haben die Entwickler nicht nur die Grafik und den Sound komplett überarbeitet, wie in Trailern sichtbar wird , sondern haben auch inhaltliche Änderungen vorgenommen. Unter anderem kann Protagonist Isaac Clarke nun sprechen und es gibt mehr Nebengeschichten zu entdecken.Bei einem Erfolg des Remakes ist es übrigens vorstellbar, dass EA auch den Nachfolgern eine entsprechende Generalüberholung spendiert. Angekündigt ist das bislang jedoch von offizieller Seite noch nicht, obwohl die Entwickler bereits Interesse geäußert haben.