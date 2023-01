Dead Space Remake: Gruseliger Launch-Trailer bereitet auf den Release vor

Dead Space Remake: Launch-Trailer mit Gruselfaktor

Nur noch wenige Tage vom Release ist das Dead Space Remake entfernt. Passend dazu gibt es nun von seitens Electronic Arts einen letzten Trailer, um die Wartezeit noch ein wenig zu verkürzen.In diesem laden euch die Entwickler auf die allem voran optisch stark aufgehübschte USG Ishimura ein, die natürlich auch im Remake von Dead Space der zentrale Handlungsort ist. Kaum angekommen gibt es für Protagonist Isaac Clarke jedoch direkt einige Herzattacken zu überstehen.Der Launch-Trailer setzt wenig überraschend auf die dichte Atmosphäre des Gruselspiels. Während der Beginn noch verhältnismäßig ruhig ausfällt, bekommt es Isaac schon bald mit den fiesen Necromorphs an Bord der Ishimura zu tun. Dabei kommt dann auch der Gewaltgrad nicht zu kurz, denn die Gliedmaßen der Alienwesen sind eine ganz schöne Schwachstelle...Im über anderthalb Minuten Trailer kommt derweil auch die schicke Grafik des Remakes nicht zu kurz. Entwickler EA Motive setzt dafür auf die Stärken der Frostbite Engine 3 und inszeniert ein, zumindest für das Auge, fulminantes Spiel aus Licht und Schatten:Die grundlegende Story von Dead Space soll im Remake übrigens erhalten bleiben. Es wird jedoch ein paar neue und überarbeitete Nebengeschichten geben, die im Original etwas zu kurz gekommen sind. Was euch sonst noch auf der USG Ishimura am 27. Januar 2023 erwartet, verraten wir euch in unserer Video-Vorschau zum Dead Space Remake