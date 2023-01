Dead Space Remake: Finale Systemanforderungen und Grafikmodi vorgestellt

Dead Space Remake: Die PC-Systemanforderungen

Minimum Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5 8600 oder AMD Ryzen 5 2600x

Intel Core i5 8600 oder AMD Ryzen 5 2600x Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5700 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 50 GB

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5 11600K oder AMD Ryzen 5 5600x

Intel Core i5 11600K oder AMD Ryzen 5 5600x Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 6700 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 50 GB

Dead Space Remake: Grafikmodi für PS5 und Xbox Series X | S

Qualitätsmodus: 4K-Auflösung mit Raytracing bei 30 FPS

4K-Auflösung mit Raytracing bei 30 FPS Leistungsmodus: 2K-Auflösung ohne Raytracing bei 60 FPS

Der Release von Dead Space Remake steht kurz bevor. Um euch auf den erneuten Horror auf der USG Ishimura passend vorzubereiten, haben die Entwickler nun die letzten technischen Details verraten.Dabei handelt es sich einerseits um die finalen Systemanforderungen für den PC und andererseits um die Grafikmodi, die auf den beiden Konsolen zur Verfügung stehen. Bei Letzterem haben Spieler die Wahl, ob sie die bestmögliche Grafik oder eine höhere Performance bevorzugen.Auf dem PC gibt es natürlich jede Menge Einstellungen, mit denen ihr das Dead Space Remake an die Stärken eurer Hardware anpassen könnt. Auf Twitter teilten die Entwickler jetzt mit, welche Anforderungen mindestens gestellt und welche empfohlen werden.Leider geben die Entwickler nicht an, für welche Auflösung und Bildwiederholrate die entsprechenden Anforderungen geeignet sind. Hier dürfte wohl erst das finale Spiel solche Details offenbaren.Auf den Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X | S, wird das Dead Space Remake hingegen zwei verschiedene Grafikmodi bieten. Die unterscheiden sich wie folgt voneinander:Konsolenspieler haben somit also die Möglichkeit, entweder in voller Auflösung und bestmöglicher Optik das Remake von Dead Space zu genießen oder nutzen die Vorteile einer flüssigen Bildwiederholrate für sich.Die genauen Unterschiede könnt ihr ab dem 27. Januar 2023 feststellen, wenn das Horrorspiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheint. Welche Änderungen euch im Dead Space Remake erwarten , haben wir derweil an anderer Stelle festgehalten.