Dead Space: Kein weiteres Remake offenbar vorgesehen

Mit demvonhat EA Motive im letzten Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das Franchise bei ihnen in guten Händen ist. Einen Nachfolger wird es aber offenbar nicht so schnell geben:hat das Studio auf zwei andere Projekte angesetzt.Neben der bereits länger angekündigten Videospielumsetzung vonwird EA Motive außerdem an derarbeiten. Dies hat Patrick Klaus, der General Manager des in Kanada ansässigen Entwicklerteams, verraten. Über Dead Space und weitere Remakes wird hingegen komplett geschwiegen.Nach sieben Saisons ist Schluss fürsind für den Multiplayer-Shooter nicht mehr geplant. Das hat das schwedische Entwicklerteam von Dice gestern in einem Blog-Eintrag verraten und gleichzeitig den Grund für die Entscheidung genannt. Zukünftig will sich das Team vollständig auf die Entwicklung des nächsten Battlefield-Spiels konzentrieren, bei dem Dice bereits Hilfe von Criterion und Ripple Effect erhält. Nun kommt noch ein viertes Studio hinzu, nämlich EA Motive.Philippe Ducharme und Roman Campos-Oriola, Producer und Creative Director des Dead Space-Remakes, werden bei Motive ab sofort ein Team leiten, welches sich. Welche Rolle das Studio genau spielen wird, geht allerdings aus der Ankündigung nicht hervor. Allerdings spricht Dice erneut von einem "Battlefield-Universum mit vernetzten Multiplayer- und Einzelspieler-Erlebnissen."Neben Battlefield entsteht bei Motive außerdem. Die Arbeiten daran werden fortgesetzt, insbesondere da man erst vor kurzem einenerreicht hat. Wann mit einer Enthüllung des Superhelden-Spiels zu rechnen ist, bleibt aber im Unklaren.Das gilt auch für die, sofern es die überhaupt gibt. Trotz des überzeugenden Remakes aus dem letzten Jahr wird es wohl nicht so schnell ein Wiedersehen mit Isaac Clarke geben, obwohlhat. Im Blog von EA Motive wird die Reihe aber nicht mehr wirklich erwähnt.