Octopath Traveler II: Übersichts-Trailer beleuchtet die wichtigsten Infos zum Rollenspiel

Octopath Traveler 2: Endspurt mit dem Übersichts-Trailer

Kostenlose Demo & unser Test zu Octopath Traveler 2

Kurz vor seinem Release am 24. Februar gehtnicht acht Wege, sondern nur einen, um euch auf den letzten Metern mit einemvorzubereiten.Dort beruhigte man potenzielle Käufer zuallererst mit der Aussage, dass der Titel trotz seiner „2“ im Namen ein eigenständiges Spiel ist und. Auch die besondere Optik des Spiels und die acht unterschiedlichen Figuren finden natürlich Erwähnung, wo sie doch einen guten Teil der Identität von Octopath Traveler 2 ausmachen dürften.Genau wie der Vorgänger kommt auch Octopath Traveler 2 in der von Square Enix als „HD-2D“ bezeichneten Grafik daher, die eine Mischung aus Retro-Pixeln und 3D-CG und einen „Liebesbrief“ an alte JRPGs darstellen soll. Nicht nur die Hintergründe, auch die acht spielbaren Charaktere kommen in diesem Stil daher.Angesichts des Spieletitels dürfen die acht Helden mit ihren acht Geschichten dürfen im Übersichtstrailer natürlich ebenfalls nicht fehlen, werden in den gut zwei Minuten aber nicht noch einmal eigens beleuchtet. Stattdessen konzentriert man sich auf den Umstand, dass ihr alle acht Figuren in beliebiger Reihenfolge treffen und zusammenführen könnt.Überdies wird der Tag- und Nacht-Wechsel erwähnt, der nicht nur Atmosphäre und Optik der Umgebung, sondern auch das Spielerlebnis beeinflussen soll. Apropos beeinflussen: Ob ihr NPCs ausraubt oder gut zu redet, manipuliert oder befreundet ist natürlich euch überlassen – das Genre Rollenspiel will man sich also offenbar nicht nur durch Level-Ups und anpassbare Ausrüstung verdienen.Gleiches gilt auch für das, das man mit den Break- und Boost-Elementen angereichert hat, mit denen ihr wiederum erhebliche Vorteile herausschlagen könnt. Auch die Wahl der Zweitjobs für eure Charaktere, die wiederum die Fähigkeiten verändern, will wohl überlegt sein, um in den Kämpfen die Oberhand zu behalten.Zu guter Letzt wies man im Übersichts-Trailer noch auf diehin, mit der ihr schon jetzt auf allen Plattformen in die Welt von Octopath Traveler 2 abtauchen könnt. Die Rahmenbedingungen sind etwas komplex, weshalb ihr noch einmal invorbeischauen solltet, um möglichst viel aus der Kostprobe mitzunehmen.Eine noch bessere Übersicht als der oben eingebettete Trailer liefert. Dort erklären wir euch nämlich nicht nur, wie die achtfache Geschichte sich im Vergleich zum Vorgänger schlägt, sondern auch, was das pixelige Rollenspiel aus dem Hause Square Enix sonst noch alles zu bieten hat.