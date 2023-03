Octopath Traveler II: Miniatur Wunderland Hamburg stellt Spielszene nach

Octopath Traveler II: Über 120 Stunden Handarbeit stecken in den Miniaturen

Kuriose Kooperationen gab es in der vergangenen Zeit so einige, doch die Zusammenarbeit zwischen Square Enix und dem Miniatur Wunderland in Hamburg ist wirklich einzigartig. So stellte man die einprägsame Lagerfeuer-Szene ausnun nach.Das Miniatur Wunderland ist dem Guinnes Buch der Rekorde zufolge die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Gelegen in Hamburgs historischer Speicherstadt, begeistert sie schon seit Jahrzehnten jung und alt. Und nun auch Fans des japanischen Retro-RPGs, welches erst vor Kurzem erschienen ist.Bei der nachgestellten Szene handelt es sich um das Cover Artwork von Octopath Traveler II, in welchem man die acht spielbaren Charaktere des Rollenspiels im HD-2D-Stil gemütlich an einem beruhigenden Lagerfeuer sitzen sieht. So nehmen Ochette, Castti, Throné, Osvald, Partitio, Agnea, Temeons und Hikari gemeinsam unter den Miniaturbäumen im Abschnitt "Amerika" Platz.Die Figuren der Octopath Traveler II-Helden sind allesamt in mühseliger Handarbeit entstanden, für die das Hamburger Team insgesamt über 120 Stunden an Arbeit investiert hat. Im oben gezeigten Video sehen wir den Entstehungsprozess sowie das fertige Ergebnis noch einmal im Detail. Der Vergleich mit der Szene aus dem Spiel zeigt, mit welcher Präzision die Modellbauer an das Projekt gegangen sind.Das Miniatur Wunderland Hamburg öffnete seine Pforten im Jahre 2001, nachdem es von den Zwillingsbrüdern Gerrit und Frederik Braun erdacht wurde. Es erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1.545 Quadratmeter, auf denen über 16.118 Meter an Gleisen im Maßstab 1:87 ihren Platz finden. Über 10.000 Züge und andere Fahrzeuge fahren tagtäglich über die Anlage, während insgesamt etwa 290.000 Figuren in der liebevoll gestalteten Miniaturausstellung heimisch sind.