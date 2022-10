Resident Evil 4 Remake: Livestream mit neuen Infos angekündigt

Resident Evil: Wann findet der Livestream statt?





Was wird gezeigt werden?

Horror für eine Woche

Horrorfans dürfen sich in dieser Woche die Hände reiben: Capcom kündigt an, dass es diesen Donnerstag einen großen Showcase rund um Resident Evil geben wird.Im Fokus stehen dabei vor allem zwei Spiele: Resident Evil Village und das Resident Evil 4 Remake. Bei Ersterem dreht sich vor allem alles um die kommende Gold Edition des Horrorspiels.Offiziell fällt der Startschuss des Resident Evil Showcase am 20. Oktober, bei uns ist dann aber schon der 21. Oktober angebrochen. Grund dafür ist, dass der Livestream um 00:00 Uhr deutscher Zeit beginnt. Wer also mit dabei sein möchte, muss vermutlich länger als gewohnt wach bleiben.Übertragen wird der Showcase auf dem Resident Evil-Kanal bei Twitch.tv . Über die Dauer des Livestreams gibt es seitens Capcom keine Informationen.Der Showcase konzentriert sich auf zwei große Themen. Eines davon ist die Gold Edition von Resident Evil Village, die am 28. Oktober erscheint. Die enthält unter anderem eine Erweiterung des Mercenaries-Modus und den Story-DLC Shadows of Rose Der Story-DLC spielt 16 Jahre nach den Ereignissen von Village und stellt Rose Winters, Tochter des Protagonisten Ethan, in den Mittelpunkt. Rose muss im DLC ein mysteriöses Reich erkunden und serientypisch um das eigene Überleben kämpfen.Zusätzlich wird der Showcase einen neuen Blick auf das Resident Evil 4 Remake werfen, welches im Juni angekündigt wurde . Vermutlich wird es erstmals ausführliche Gameplay-Szenen zu sehen geben, denn immerhin soll die Neuauflage bereits am 24. März 2023 erscheinen.Ob darüber hinaus noch mehr angekündigt wird, bleibt abzuwarten. Vermutlich wird sich auch ein Segment um das kommende Multiplayer-Spin-Off Resident Evil Re:Verse drehen.Für Horrorfans ist die Woche gewiss eine spannende. Neben dem Resident Evil Showcase gibt es außerdem einen Livestream zur großen Rückkehr von Silent Hill . Dieser findet bereits am morgigen Mittwoch statt.