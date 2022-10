Resident Evil 4 Remake: Alle neuen Infos aus dem Showcase & frisches Gameplay

Resident Evil 4: Neue und alte Gameplay-Mechaniken des Remakes

Nach dem Silent Hill-Showcase diese Woche schaltet sich auch Horror-Spezialist Capcom ein und liefert Resident Evil-Fans eine schaurige Show mit Village und dem Remake von Teil 4.Vor allem die Neuauflage vom geliebten vierten Ableger lässt die Herzen der Fans höher schlagen, weshalb man dem Remake viel Zeit in der Präsentation einräumte. Zu sehen gab es reichlich neues Gameplay, einen neuen Trailer und eine gut gefüllte Collectors-Edition.Den Anfang machte ein umfassender Gameplay-Trailer, zu dem man noch einige Erklärungen ablieferte. Dort begleiten wir Leon S. Kennedy, wie er durch das zunächst verlassen scheinende Dorf El Pueblo im Herzen Spaniens streunt, nur um dann bald auf ein paar wirklich fiese Bewohner zu treffen. Die wollen dem mittlerweile erfahrenen Polizisten nicht nur mit bloßen Händen, sondern auch mit Mistgabeln und Kettensägen an den Kragen.Yoshiaki Hirabayashi, Produzent vom Resident Evil 4 Remake , gibt ein wenig Kontext für Neueinsteiger und Veteranen. Er versprach, dass man dem Original seinen Respekt zollen, aber trotzdem ein paar neue Ideen und offensichtlich auch eine grafische Rundumsanierung ins Spiel bringen wolle. Dadurch soll das Remake von Resident Evil 4 eine „frische Erfahrung mit einer Spur Vertrautheit“ bieten.Was genau Hirabayashi mit neuen ideen meint, darüber gibt das Gameplay-Video eine erste Auskunft. So sollen die Ganados genannten Dorfbewohner Leon nun mit noch mehr Angriffsmöglichkeiten in Bedrängnis bringen. Dafür hat Leon aber auch neue Optionen und kann nun beispielsweise Angriffe mit seinem Messer parieren.Ansonsten erwartet euch auch im Remake von Resident Evil 4 aber wieder klassischer Survival-Horror mit Ressourcen-Verwaltung, Upgrades für euer Arsenal und natürlich Inventar-Management mit eurem geräumigen, aber eben nicht unendlich großen Aktenkoffer. Und auch der gute alte Händler versorgt euch in der Neuauflage wieder mit wertvollen Gegenständen.Nach der ausführlichen Gameplay-Präsentation schob Capcom noch einen zweiten Trailer zum Remake hinterher, der deutlich filmischer veranlagt ist. Erneut ist Leon zu sehen, wie er sich durch das Dorf El Pueblo schlägt, weil er auf der Suche nach der Tochter des US-Präsidenten ist. Tatsächlich stolpert er auch schon bald über Ashley „Baby Eagle“ Graham, um die es aber alles andere als gut zu stehen scheint.Schuld daran sind nicht nur die infizierten Ganados, sondern auch der anscheinende Strippenzieher Ramon Salazar. Als Anführer des Kults Los Illuminados hat er El Pueblo in seine Gewalt gebracht und steht zwischen Leon und der Rettung von Ashley.Zu guter Letzt stellte man dann noch die verschiedenen Editionen vor, in denen ihr das Remake von Resident Evil 4 erwerben könnt, wenn es am 23. April für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X | S und PC erscheint. Die Deluxe Edition wartet beispielsweise mit einer Reihe an digitalen Boni auf, die Kostüme, spezielle Waffen und eine Schatzkarte umfassen.In der Collectors Edition bekommt ihr dann alle Inhalte der Deluxe Edition geboten sowie eine physische Figur von Leon, ein Artbook, den digitalen Soundtrack, ein Poster und eine Collectors-Box. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und wer sich jetzt schon für den Kauf vom Resident Evil 4 Remake entscheidet, bekommt einen digitalen goldenen Aktenkoffer und einen digitalen Red Eagle-Anhänger für eure Waffe.