Resident Evil 4 Remake: Produzent äußert sich zu einem möglichen Remake von Code Veronica

Resident Evil Code Veronica: Keine Pläne für ein Remake, aber…

Resident Evil 4 Remake und Shadows of Rose

Resident Evil-Fans können sich nicht nur auf den bald erscheinenden DLC für Village freuen, sondern auch auf das am 24. März 2023 kommende Remake von Teil 4.Letzteres durfte sich unlängst in einem umfassenden Showcase präsentieren und ist für viele die logische Konsequenz nach den Neuauflagen von Teil 2 und 3. Da Capcom also voll und ganz den Nostalgiezug befeuert, reckten einige Fans die Köpfe und stellten die Frage, ob ein Remake von Resident Evil Code Veronika auf dem Fahrplan steht.In einem Interview mit NoisyPixel stand Yoshiaki Hirabayashi, der Produzent vom Resident Evil 4 Remake, nun Rede und Antwort und kommentierte auch den viel geäußerten Wunsch der Fans einer Neuauflage von Code Veronica. Zur Enttäuschung eben jener sagte Hirabayashi, dass es momentan keine Pläne für ein derartiges Remake gäbe.Einen kleinen Hoffnungsschimmer ließ sich der Produzent dann aber doch entlocken. Obwohl man den ursprünglich Dreamcast-exklusiven Titel aus dem Jahre 2000 gegenwärtig nicht wiederbeleben wolle, sagte Hirabayashi: „Wenn sich die Möglichkeit ergibt, vielleicht.“ Aktuell konzentriere er sich aber auf die Neuauflage von Teil 4, um Fans die bestmögliche Erfahrung zu bieten.Bis diese dubiose “Möglichkeit” irgendwann eintritt, können sich Resident Evil-Fans allerdings auch jetzt schon auf eine rosige Zukunft freuen. Am 28. Oktober erscheint zunächst die Winters‘ Expansion für Resident Evil Village , die in der Story-Erweiterung Shadows of Rose die Geschichte der Winters-Familie zu Ende bringt.Nächstes Jahr, genauer gesagt am 24. März 2023 folgt dann das Remake von Resident Evil 4, in dem sich Leon S. Kennedy wie schon im Original auf die Suche nach Präsidententochter Ashley Graham macht und dabei in einem Dorf in Spanien auf eine unheimliche Gruppe von Kultisten trifft.