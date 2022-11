Resident Evil 4 Remake: Remake wird laut ESRB-Rating Mikrotransaktionen haben

Resident Evil 4: Hinweis auf Multiplayer im Remake

Was verrät das ESRB-Rating noch über das Remake von Resident Evil 4?

Der DLC zu Resident Evil Village ist durch, jetzt müssen sich Fans von Capcoms beliebter Horror-Reihe bis zum 24. März 2023 gedulden, bis endlich das Remake von Resident Evil 4 erscheint.Allerdings natürlich nur, wenn ihr auch alt genug seid: Schließlich wird das Remake vom vierten Teil genau wie die meisten anderen Spiele der Reihe erst ab 18 spielbar sein. In den USA ist unsere USK-Freigabe vergleichbar mit dem Entertainment Software Rating Board , das dem Remake nun ein Rating verpasst hat – und dabei Mikrotransaktionen erwähnt.Neben dem offensichtlichen Rating von M für Mature, was in den USA technisch gesehen schon Spieler ab 17 Jahren Zugang gewährt, aber abseits des sehr spärlich eingesetzten Ratings „Adults Only“ die höchste Freigabe ist, erwähnt das Rating des ESRB auch Blut, intensive Gewalt und beleidigende Sprache – Inhalte, denen wir auch in unserer Vorschau zum Spiel begegnet sind.Alles nichts neues, schließlich wurden schon im Original von 2005 Gedärme auf dem Bildschirm verteilt und beim Fluchen hielt sich auch keiner der Charaktere zurück. Die Möglichkeit, im Spiel Käufe mit Echtgeld zu tätigen ist dann allerdings eine Neuerung des Remakes: Leider präzisiert das ESRB nicht, um was für eine Art von Mikrotransaktionen es sich handelt.Dass man Leon für die Singleplayer-Kampagne neu einkleiden oder mit besonders starken Waffen gegen echtes Geld ausstatten kann, wäre jedenfalls eine extrem ungewöhnliche Entscheidung seitens Capcom und käme bei der Community sicher nicht gut an. Wahrscheinlicher erscheint die Ergänzung durch einen Multiplayer, bei dem kosmetische Gegenstände erworben werden können.Wie genau die Mikrotransaktionen letztendlich im Remake von Resident Evil 4 implementiert werden, erfahren wir wohl spätestens am 24. März 2023, wenn die Neuauflage für die PlayStation 4 und 5 sowie die Xbox Series X | S und den PC erscheint. Nachdem Capcom ursprünglich Pläne hatte, aus Resident Evil: Biohazard ein Live-Service-Game zu machen, dürften einige Fans zumindest beunruhigt über die bevorstehenden Mikrotransaktionen sein.Der Rest des ESRB-Ratings ist aber eher uninteressantes Standard-Prozedere, das die Inhalte des Spiels in groben Zügen abhandelt. Wie im Original schlüpft ihr in die Rolle des Regierungsagenten Leon S. Kennedy, um Ashley Graham, die Tochter des US-Präsidenten zu retten. Mit Pistolen, Schrotflinten und anderen Waffen räumt ihr dabei Zombies und die infizierten Ganados aus dem Weg.