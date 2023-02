Resident Evil 4 Remake: Systemanforderungen und New Game Plus-Modus enthüllt

Resident Evil 4 Remake: Das sind die Systemanforderungen der Neuauflage

Betriebssystem: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Prozessor: AMD Ryzen 3 1200 oder Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 oder Intel Core i5-7500 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX 560 mit 4GB VRAM oder NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti mit 4GB VRAM

Betriebssystem: Windows 10 (64 bit) oder Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) oder Windows 11 (64 bit) Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7 8700

AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7 8700 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce GTX 1070

New Game Plus-Modus und weitere Enthüllungen

Fünf Wochen müssen sich Horror-Fans noch gedulden, bis sie sich durch dasgruseln dürfen. Zeit genug, den PC auf die verlangtenvorzubereiten.Entwickler und Publisher Capcom hat nämlich enthüllt, was euer Rechner draufhaben muss, um die Neuauflage des Klassikers zu stemmen und das sind überraschend zahme Voraussetzungen. Außerdem verriet man, dass das Remake einenbekommt, mit dem ihr nach der ersten Runde gleich nochmal auf Zombie-Jagd gehen könnt.Obwohl das Resident Evil 4 Remake in vergangenen Trailern mit einer detaillierten Optik zu beeindrucken wusste und sich in die Qualität der beiden Vorgänger einreiht, braucht ihr zuhause tatsächlich, um an dem Ausflug in das spanische Dorf Pueblo teilzunehmen. Im Folgenden findet ihr die mindestens nötigen sowie die empfohlenen Anforderungen, die man auf der Steam-Seite des Spiels veröffentlicht hat:Im Gegensatz zu Sorgenkindist das Resident Evil 4 Remake demnach trotz des Genres kein Schocker für eure PC-Leistung. Wer vorab noch ein wenig aufrüsten will, um auch wirklich mit 60 Bildern pro Sekunde den Ganados eine Ladung Blei zu verpassen, der hat bis zum Release der Neuauflageglücklicherweise noch genug Zeit.Die Kollegen von Game Informer unterzogen die beiden Entwickler Yasuhiro Ampo und Yoshiaki Hirabayashi außerdem einem unterhaltsamen Kreuzverhör, bei dem die 80 Fragen wie Pistolenschüsse abgefeuert wurden. Das eingebettete Video gibt Aufschluss über ein paar interessante Details zum Resident Evil 4 Remake und bestätigt den New Game Plus-Modus.Schon im Original durftet ihr eure verbesserten Waffen auf einen erneuten Spaziergang mitnehmen und den Zombies mit dem erarbeiteten Arsenal die Gehirne wegpusten. Die Neuauflage spendiert neben dem New Game Plus- aber auch einenund der süße Hund aus dem Original scheint entgegen vergangener Gerüchten auch wieder mit am Start zu sein – und das,