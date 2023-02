Resident Evil 4 Remake: Horror-Neuauflage bekommt kostenlosen VR-DLC spendiert

Resident Evil 4 Remake: VR-Version befindet sich ab sofort in Entwicklung







Für das ist nämlich eine VR-Version des ursprünglichen Resident Evil 4 erst im Oktober 2021 erschienen. Klar, so hübsch wie die Neuauflage ist die nicht, aberkonnte sie sich dank hohem Detailreichtum und immersivem Spielgefühl trotzdem beweisen - und verfügbar ist sie auch schon.

Nicht nur Resident Evil Village bekommt diespendiert, auch daswird mithilfe einer VR-Brille spielbar sein werden.Doch während die VR-Umsetzung vonheute pünktlich zusammen mit PSVR2 erschienen ist, wird die immersivste Version vom Resident Evil 4 noch eine Weile auf sich warten lassen. Denn: Die Entwicklung hat gerade erst begonnen. Als Trostpflaster nannte man schonmal den absurd günstigen Preis, den Käufer vom Resident Evil 4 Remake für die fertige VR-Version zahlen müssen.Die VR-Umsetzung vom Resident Evil 4 Remake sollnämlichsein, wie die Verantwortlichen auf Twitter verrieten. Damit fährt man den gleichen Kurs wie bei Resident Evil Village: Auch dort hat man ein ganzes Stück nach dem ursprünglichen Release die VR-Version nachgeliefert und für Käufer des Hauptspiels umsonst zur Verfügung gestellt.Spielbar wird die VR-Version vom Resident Evil 4 Remake dann natürlich genau wie bei Resident Evil Villagesein. Mehr wollte man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten, die Umsetzung der Virtual Reality-Neuauflage steht schließlich gerade erst in den Startlöchern – weitere Updates sollen dann in der Zukunft folgen.Falls euch das zu lange dauert oder ihr eh nicht vorhabt, euch das sündhaft teurezuzulegen, könnt ihr Resident Evil 4 aber trotzdem schon jetzt in der virtuellen Realität erleben. Zumindest wenn ihr im Besitz des Oculus Quest 2-Headsets seid.