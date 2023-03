Resident Evil 4: Alle Infos zu Release, Gameplay und Neuerungen

Wann und für welche Plattformen erscheint das Resident Evil 4 Remake?

Welche Systemanforderungen verlangt die Neuauflage?

Was steckt in der Deluxe und Collector’s Edition vom Resident Evil 4 Remake?

Worum geht es in der Story des Horror-Klassikers?

Was ist in Sachen Gameplay zu erwarten?

Welche Neuerungen bringt das Resident Evil 4 Remake mit?

Was hat die kostenlose Demo zu bieten?

Resident Evil 4 Remake: Release-Termin und Plattformen

Keine schaurige Überraschung: Die Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Prozessor: AMD Ryzen 3 1200 oder Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 oder Intel Core i5-7500 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX 560 mit 4GB VRAM oder NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti mit 4GB VRAM

Betriebssystem: Windows 10 (64 bit) oder Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) oder Windows 11 (64 bit) Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7 8700

AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7 8700 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce GTX 1070

Jump-Scare für den Geldbeutel: Deluxe und Collector’s Edition

Bei der Collector's Edition gibt es zwar ein paar schöne Goodies, doch ob ihr die fast 350 Euro teure Version noch irgendwo auftreiben könnt? Quelle: Capcom

Ein beschauliches Dorf irgendwo in Spanien

Gehaltvolles Grusel-Gameplay?

Geschossen wird im Resident Evil 4 Remake genau wie im Original aus der Third-Person-Perspektive. Quelle: Capcom

Welche Neuerungen hat das Remake zu bieten?

Mercenaries-Modus und VR-Ausflug

Der Wetterbericht: Kritikhagel, gefolgt von Sonnenschein

Kostenlose Demo mit versteckter Superwaffe und geheimem Hardcore-Modus

In weniger als einer Woche erscheint dasund verpasst dem für viele Fans besten Horror-Spiel aller Zeiten eine Rundumsanierung.Um euch optimal auf denvorzubereiten und sowohl Neulinge als auch vergessliche Veteranen an Bord zu holen, wollen wir euch im Folgenden die obenstehenden Fragen beantworten und euch mit den wichtigsten Infos zum Resident Evil 4 Remake versorgen. So seid ihr perfekt vorbereitet, um Leon auf seiner Reise ins schaurige Spanien zu begleiten.Für den Veröffentlichungstermin vom Resident Evil 4 Remake hat man sichausgesucht und entgeht damit der Flut an Neuerscheinungen im Februar. Nach einer Verschiebung erscheint am gleichen Tag zwar auch, hier dürften sich die Zielgruppen aber wohl nicht im Wege stehen.Auch wenn man bei dem Resident Evil 4 Remake alles Menschenmögliche aus Grafik und Performance herausholen möchte, geht man bei der Plattformwahl Kompromisse ein: Die Neuauflage erscheint nebennämlich. Lediglich die Xbox One und, wenig überraschend, die Nintendo Switch werden nicht bedient.Wer sich von der Grafik des Resident Evil 4 Remakes in den bisherigen Trailern beeindruckt zeigt und schon befürchtet hat, dass die Neuauflage den hauseigenen Rechner zum Glühen bringt, darf beruhigt sein. Diedes Spiels fallen nämlich verhältnismäßig zahm aus, ihr braucht also keine neue Grafikkarte, um mit Leon durch Spanien zu schlendern.Auch wenn die Mindestvoraussetzungen nur 45 Bilder pro Sekunde versprechen, dürfte das einem spaßigen Schockerlebnis hoffentlich nicht im Wege stehen. Ohnehin werden vermutlich viele interessierte Spieler durchaus die empfohlenen Anforderungen erfüllen, wodurch eine flüssige Fahrt durch die Geisterbahn von Resident Evil 4 Remake garantiert wird.Auf der offiziellen Website sind gleich drei Varianten für das Resident Evil 4 Remake gelistet, wobei dieausschließlich für Konsolen erscheint. Preise werden hier nicht verraten, bei MediaMarkt wird die längst ausverkaufte Collector’s Edition füraufgeführt, während die Standard-Version mit 69,99 Euro zu Buche schlägt. Die ausschließlich digital erhältlichekostetDer Preis spiegelt sich natürlich auch in den unterschiedlichen Ausstattungen der Versionen wider. Bei der Standard-Edition gibt es nur das Spiel selbst,dürfen sich über digitale Goodies in Form eines goldenen Aktenkoffers sowie den Talisman „Pistolenmunition“ freuen. Die Deluxe-Edition wiederum enthält neben dem Spiel auch digitale Inhalte wie verschiedene Outfits, Waffen, den Original-Soundtrack zum Abspielen und eine Schatzkarte.Genau wie bei der Collector’s Edition bekommen Vorbesteller beim Frühkauf der Deluxe-Variante zusätzlich zu den Boni der Standard-Version noch die digitalen Gegenstände „Klassischer Aktenkoffer“ und „Talisman Grünes Kraut“. Die Collector’s Edition hat für den stolzen Preis immerhin auch ein paar physische Extras im Schlepptau, darunter eine Figur von Leon, ein Artbook, eine Spezial-Karte, den digitalen Soundtrack, eine Collector’s Box und ein Steelbook.Während man bei der optischen Veränderung Stabhochsprünge vollführen will, bleibt dievom Resident Evil 4 Remake natürlich die gleiche wie beim Original. Wie schon vor 18 Jahren auch schlüpft ihr erneut in die Rolle des mittlerweile als Agenten tätigen, der sich im Rahmen eines Entführungsfalls in das spanische Dorf Pueblo begibt.Dorthin wurde nämlich Ashley Graham, die Tochter des US-Präsidenten, verschleppt und wird fortan von dergefangen gehalten. Weil die zu einem großen Teil aus infizierten Mitgliedern besteht, hat Leon alle Hände voll zu tun, um der Entführung und den geheimen Machenschaften auf den Grund zu gehen, während er Ashley aus den Fängen der Sekte befreit.Wer das Original seinerzeit gespielt hat, weiß natürlich, was ihn in Sachenerwartet und kann beruhigt zum nächsten Kapitel springen. Falls ihr hingegen noch keine Berührungspunkte mit Resident Evil 4 oder der Reihe überhaupt hattet, hier ein kurzer Abriss: Alsmüsst ihr euch im Schocker durch gefährliche Zombies schießen.Dabei sollte Munition sparsam gebraucht werden, denn die Kugeln wachsen imnicht auf Bäumen. Unterfüttert wird das Gunplay mit seichten Rätseln und viel Erkundung des spanischen Dorfes, wobei ihr euch natürlich auf eine angespannte Atmosphäre und den ein oder anderen Schreckmoment einstellen solltet, wie es sich für ein gutes Horror-Spiel gehört.Doch die Neuauflage von Resident Evil 4 wäre kein Remake, wenn sie abseits aufpolierter Grafik nicht auch einigein petto hätte, um die Vorlage zu überflügeln und Veteranen zum erneuten Ausflug zu bewegen. Besonders ein Interview mit den Kollegen von Game Informer, bei dem man zwei Entwickler des Remakes mit 80 Fragen löcherte, gibt Aufschluss über neue Inhalte und Änderungen.Dort enthüllte man unter anderem, dass Mike der Helikopterpilot eine etwas größere Rolle spielen und das Dorf Pueblo umfangreicher als im Original sein wird. Die Insel hingegen ist nicht gewachsen, wurde aber umstrukturiert, sodass alte Hasen sich auf Überraschungen einstellen dürfen. Apropos Überraschungen: Die semi-spannenden Quick-Time-Events hat man fast komplett aus dem Remake geschmissen.Dafür gibt es, die euch unter anderem bestimmte Gegner besiegen lassen, wobei ihr für eure Mühen natürlich belohnt werdet. Messer können jetzt außerdem kaputt gehen, dafür habt ihr die Möglichkeit, mehrere in eurem Aktenkoffer zu verstauen und gegnerische Angriffe mit ihnen zu parieren – ein Durchgang nur mit Messern sei beinahe möglich, so die Entwickler.Auch eure Begleiterin Ashley Graham hat man etwas angepasst: Sie hat nun keine eigene Lebensleiste, sondern geht nach zu vielen Treffern zu Boden und segnet nach erneutem Schaden dann das Zeitliche. Zu guter Letzt enthüllte man noch den Foto-Modus, die Rückkehr dessowie, zu dem jedoch gerade erst die Entwicklung begonnen habe.Wie man in der State of Play am Donnerstag enthüllte, müssen Fans übrigens auch im Remake von Resident Evil 4 nicht auf den beliebtenverzichten. Der erscheint allerdings nicht pünktlich zum Launch, sondern soll irgendwann als kostenloser DLC nachgereicht werden.Das gleiche gilt für eineder Neuauflage, die Käufer des Remakes ebenfalls bei der Veröffentlichung umsonst erhalten sollen. Als Plattform hat man sich hierbei, wie bei Resident Evil Village auch, für dieentschieden. Andere VR-Headsets gehen demnach leider leer aus.Wer die Newslage rund um das Resident Evil 4 Remake aktiv verfolgt hat, der wird auch diemitbekommen haben. Nach einem ausführlichen Gameplay-Video hatten einigen Fans die Qualität des Schlechtwetters bemängelt und sich darüber in den sozialen Medien ausgelassen: Es folgte konstruktives Feedback, aber auch Vergleiche zuCapcom hat sich die Kritik offenbar zu Herzen genommen und mittlerweile angekündigt, man wolle entsprechende Anpassungen vornehmen, um Fans zufriedenzustellen. Dersoll es also richten und den kritisierten Regeneffekt so verändern, dass die vom Himmel herunterfallenden Bindfäden weniger die Sicht beeinträchtigen.Mittlerweile hat man diezum Resident Evil 4 Remake veröffentlicht, und zwar entgegen vorherigen Ankündigungen auf allen Plattformen. Falls ihr aktuell noch unsicher seid, ob ihr für den schaurigen Ausflug nach Spanien wirklich knapp 70 Euro bezahlen wollt und euchauch nicht final geholfen habt, könnt ihr bereits jetzt gratis probespielen.Mutige Freiwillige erwartet ein veränderter Abschnitt vom Anfang des Spiels, ein wütender Dorfbewohner mit Kettensäge sowie viele, gut versteckte Geheimnisse. Capcom hat nämlich nicht nur die mächtige Tactal Machine-Pistol, kurz TMP, in der Demo platziert, sondern auch einenWährend der zu Beginn nur per Zufall freischaltbar war, könnt ihr ihn mittlerweile auch manuell aktivieren, und zwar mit einer. Dafür müsst ihr nur im Hauptmenü L1 und R1 gedrückt halten und dann oben, links, runter, rechts, Viereck, Dreieck, Kreis und zweimal Kreuz betätigen. Mit einem Hardcore-Modus sehen sich Fans aber auch im Internet konfrontiert: Dort sind nämlichaufgetaucht.