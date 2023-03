Resident Evil 4: Kostenlose Demo ab sofort auf allen Plattformen verfügbar

Resident Evil 4 Remake: Kettensägen-Demo zeigt euch besonderen Anfang

Erhörtes Fan-Feedback: Der Regeneffekt

Die Zombie-Spatzen hatten es bereits von den Dächern Pueblos gepfiffen: Dasbekommt eineverpasst, die ihr ab sofort herunterladen könnt.Genau zwei Wochen vor Release bekommen daher sowohl Neulinge als auch neugierige Veteranen die Chance, in die frisch aufpolierte Welt vom Resident Evil 4 Remake zu schnuppern und die dortigen Schrecken kennenzulernen oder wieder zu entdecken. Das Sahnehäubchen: Die Demo istund ein Zeitlimit gibt es auch nicht.Das ist durchaus ungewöhnlich für die Horror-Reihe: Fans werden sich an das Demo-Debakel rund umerinnern, bei dem ausschließlich PlayStation-Spieler zum Zuge kamen und das auch nur in sehr limitierten Zeitslots. Beim Resident Evil 4 Remake hat Capcom aber offenbar aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und lässt euch nach Herzenslust den Gratis-Abschnitt erkunden.Der ist, wenig überraschend, zu Beginn des Spiels angesiedelt: In der Rolle von Agentstapft ihr daher durch das spanische Dörfchen, sucht nach Präsidententochter Ashley Graham und dürft euch auf eine ganz besonders gefährliche Begegnung einstellen. Denn die Kostprobe trägt nicht umsonst den Namen „Chainsaw Demo“.Allerdings handelt es sich nicht genau um den Anfang vom Resident Evil 4 Remake, sondern um, die ihr so nicht im fertigen Spiel finden werdet. Das bedeutet zwar, dass der Spielfortschritt nicht übertragbar sein wird, ihr nehmt euch aber immerhin auch nichts aus der Vollversion vorweg, solltet ihr diese noch nicht kennen.Doch nicht nur bei der ab sofort erhältlichen Demo vom Resident Evil 4 Remake für diescheint Capcom den Fans einen Gefallen tun zu wollen, auch beim Wetter in der Neuauflage nimmt man sich Feedback zu Herzen. So soll der von einigen kritisiertemit einem Patch am Release-Tag angepasst werden.Das schlechte Wetter ist zuerst bei einem Gameplay-Video von Game Informer aufgefallen, wonach viele Fans sich Sorgen über die Qualität des Regens und die Sichtbarkeit machten. Einige verglichen die gezeigten Regentropfen sogar mit denen aus der Definitive Edition von. Capcom hat die Reaktion nun zur Kenntnis genommen, weshalb die fertige Version von