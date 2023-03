Resident Evil 4: Vorsicht Spoiler: Erste Exemplare schon jetzt im Umlauf

Resident Evil 4 Remake: Clips aus dem Spiel vor Release aufgetaucht





Just as a heads-up, Resident Evil 4 Remake is 100% in the wild, seen some clips people notified me about in a few places. Won't share them, but if want to avoid spoilers now's the time to start treading carefully.



Kostenlose Demo, geheimer Hardcore-Modus und versteckte Superwaffe

Es vergeht kaum noch ein Tag, wo ein Spiel nicht deutlich vor dem eigentlichen Release in den Händen der Spieler landet und auch dasist da keine Ausnahme.Schon jetzt bekamen einige Fans die Horror-Neuauflage in die Finger und der ein oder andere Spielverderber lässt es sich natürlich nicht nehmen,aus dem Remake ins Internet zu streuen. Wer das Original nicht kennt oder sich von den Neuerungen überraschen lassen will, sollte in den nächsten anderthalb Wochen alsoAuch wenn das Resident Evil 4 Remake natürlich auf einem fast zwanzig Jahre alten Spiel basiert und mit der großen Fanbase und den vielen Veröffentlichungen auf verschiedensten Plattformen eine Menge Spieler über die Geschichte von Leon und Ashley informiert sind, gibt es immer noch einige, die bislang keine Berührungspunkte mit dem Horror-Klassiker hatten.Das ändert sich auch hoffentlich nicht vor dem fertigen, denn die Gefahr ist ab jetzt gegeben. Wie Twitter-Nutzer AestheticGamer1 schrieb, haben ihn schon einige Fans darüber informiert, dass sie Videoausschnitte im Internet gefunden haben, die aus dem fertigen Spiel stammen. Er empfiehlt daher, besonders vorsichtig in denunterwegs zu sein:„Auch wenn ich mir sicher bin, dass Capcom bald einiges vom Netz nimmt, ist mein Vorschlag, in sozialen Medien und Seiten, auf denen Videos geteilt werden, vorsichtig zu sein. Diejenigen, die automatische Empfehlungen haben so wie Twitter, Tiktok oder Instagram, dürften wohl die sein, bei denen ihr am meisten aufpassen müsst.“Wer nicht gespoilert werden will, sollte sich also für die nächsten beiden Wochen Scheuklappen überstülpen oder ganz von den sozialen Medien fern halten. Letzteres gelingt sicher leicht, wenn ihr euch dieherunterladet, in der es eine ganze Menge zu entdecken gibt.Nicht nur, dass die Gratis-Probefahrt einen zufälligmit deutlich fieseren Feinden enthält, ihr könnt die Demo auch nach einer versteckten und extrem starken Waffe absuchen. Wie ihr die TMP findet und was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch natürlich ebenfalls