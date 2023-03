Resident Evil 4: So sieht der Horror-Klassiker als Lego-Spiel aus

Resident Evil 4: Schrecklich schöne Steine

Endspurt bis zum Remake-Release

In weniger als zwei Wochen erscheint das Remake vonund hüllt den Genre-Liebling in ein neues Gewand: Moderne Optik, zeitgemäße Lichteffekte und weitere grafische Spielereien.Was uns Capcom mit der Neuauflage nicht bietet, ist eine. Auch wenn das Remake sicherlich erbaulich werden dürfte, müssen wir für ein Resident Evil 4 im Klötzchen-Look daher unseren Blick gen YouTube richten, wo ein Fan ikonische Szenen des Horror-Spiels mit den Klemmbausteinen nachgestellt hat.hat sich nämlich alle Mühe gegeben, die Anfangssequenz von Resident Evil 4 mit Lego-Steinen zum Leben zu erwecken. Angefangen beim Truck, der vor die Tore des spanischen Dörfchens Pueblo rollt bis hin zu Leon S. Kennedys erster Begegnung mit einem der infizierten Dorfbewohner.Doch der Lego- und Horror-Fan hat nicht nur die Zwischensequenzen des Spiels verwirklicht, sondern auch ein bisscheneingebaut. Zu Beginn spaziert Leon nämlich mit geladener Waffe durch das Dorf, holt einige Raben vom Himmel und bekommt unten rechts sogar die aus Resident Evil 4 entnommene Waffenanzeige ausgespielt.In der direkten Konfrontation mit den Dorfbewohnern begibt sich die Lego-Umsetzung abermals in eine Gameplay-Perspektive und lugt Leon über die Schulter, während er mal mehr, mal weniger präzise Kopfschüsse verteilt. Wer von der Fusion aus Videospielen und Klemmbausteinen nicht genug bekommt, findet auf dem YouTube-Kanal von Cara Aleatorio übrigens weitere spannende Umsetzungen.Auch wenn Lego-Fans auf ein echtes Set zu Resident Evil 4 wohl verzichten müssen, dürfen alle interessierten in Kürze zumindest die heiß ersehnte Neuauflage spielen. Die erscheint nämlich schonund baut natürlich auf dem Fundament des beliebten Originals auf.Wie diesich optisch und spielerisch schlägt, könnt ihr dankübrigens schon jetzt ausprobieren. Und besonders aufmerksame Spieler können dort sogar eine versteckte Superwaffe finden,