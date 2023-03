Resident Evil 4: So lässt sich der Dorfkampf im Remake frühzeitig beenden

Resident Evil 4 Remake: Süßer die Glücken nie klingen





Today I learned you can skip the opening village fight in Resident Evil 4 Remake by shooting the bell from a rooftop. A scoped rifle makes it easier, obviously.

Jesus the amount of detail from this game is outstanding!



Credit to the users Sorekasho and Tactical_Banter on Reddit. pic.twitter.com/BVwsQ22qoA



— Denzel⁷ (@KuyaDenzel95) March 26, 2023

Dasist seit wenigen Tagen erhältlich und zieht alte Hasen sowie neugierige Neulinge mit moderner Optik und überarbeiteten Mechaniken in den Bann.Zwar bietet dieverschiedene Schwierigkeitsgrade, doch die Menge an fiesen Ganados, die Leon Kennedy auf die Pelle rücken, können schnell zum Bildschirmtod führen – das gilt besonders für den ersten Gruppenkampf im Dorf Pueblo. Wer keine Lust hat, axtwerfenden Zombies zum Opfer zu fallen, kann der brenzligen Situation mit einemaber frühzeitig entfliehen.Wer das Original von 2005 bereits kennt, der weiß, dass nicht alle Ganados besiegt werden müssen, um den Kampf zu Beginn des Spiels zu überleben. Stattdessen reicht es, so lange durchzuhalten, bis dieerklingt, wodurch die Dorfbewohner wie hypnotisiert von dannen ziehen. Daran hat sich auch im Remake von Resident Evil 4 nichts geändert.Mit ein bisschen Zielwasser und einem präzisen Schuss könnt ihr die Glocke aber selbst in Schwung bringen, was den– egal, wie viel Zeit bereits vergangen ist. Entdeckt hat den Trick Reddit-Nutzer Tactical_Banter , mittlerweile finden sich die ersten Nachahmer im Internet: KuyaDenzel95 präsentierte beispielsweise eine erfolgreiche Umsetzung auf Twitter.Am leichtesten lässt sich der Trick natürlich mit einem Gewehr samt Zielfernrohr umsetzen, wie etwa dem, das ihr jedoch erst ab Kapitel 2 und damit nach dem Kampf beim Händler kaufen könnt. Auf Reddit streiten sich Spieler darüber, ob der Trick auch mit der regulären Pistole funktioniert oder nicht – sollte letzteres der Fall sein, wäre der Kniff natürlich nur für dasrelevant.So oder so zeigt der Glockenschuss zum frühzeitigen Beenden des Dorfkampfes, wie viel Aufwand und Detailreichtumin die Neuauflage gesteckt hat. Da ist es kein Wunder, dassund auch in den Bewertungen punkten kann.