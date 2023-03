Resident Evil 4: Leak enthüllt neuen Charakter für kostenlosen Mercenaries-Modus

Resident Evil 4 Remake: Luis Serra stürzt sich ins Getümmel





🚨 MERCENARIES



Também foram encontrados Renders dos Personagens do modo "Mercenaries" entre eles temos



-Ada Wong (2 Trajes)

-Albert Wesker

-Leon S Kennedy (2 Trajes)

-Luis Serra

-Jack Krauser

-Hunk pic.twitter.com/mEpl3W7PUg



— REdoctor - RE:4 Spoilers (@biohazarddoctor) March 24, 2023

Dasist erst seit Freitag in der freien Wildbahn zu finden, doch Leaks zu weiteren Inhalten machen schon jetzt fleißig die Runde.Dass derals kostenloser DLC am 7. April erscheinen wird, hat Entwickler Capcom zwar bereits offiziell bekannt gegeben – doch welcheeuch dort erwarten, darüber hüllt man sich noch in einen Mantel des Schweigens. Ein frischer Leak spricht neben den Schützen aus dem Original auch von einem Neuzugang.haben nämlich bereits fleißig im Quellcode vom Resident Evil 4 Remake gegraben und dabei nicht nurentdeckt, sondern sind auch auf die Charaktere des Mercenaries-Modus gestoßen. Mit dabei sind natürlichaus dem Original.Sowohl Protagonist Leon S. Kennedy als auch die schöne Spionin Ada Wong sollen in zwei Variationen mit verschiedenen Kostümen zur Verfügung stehen und werden durch Albert Wesker, Jack Krauser und Hunk ergänzt werden. Neu ist laut des Leaks, der selbst ernannte Frauenheld, der Leon und Ashley in Resident Evil 4 immer mal wieder zur Flucht verhilft.Auf Twitter teilte der Nutzer biohazarddoctor die zugehörigen Bilder der sechs Charaktere, darunter auch der angebliche Neuzugang Luis. Ob ihr euch mit dem charmanten Spanier dann wirklich durch die vier Level des DLCs schießen dürft, erfahrt ihr spätestens, wenn dererscheint.Bis dahin bleibt genug Zeit, sich durch die gelungene Neuauflage zu gruseln oder euch auf den vielleicht noch bevorstehenden Horror-Trip vorzubereiten. Inbreiten wir Stärken und Schwächen des Spiels aus,sorgen für einen entspannten Start undversorgt euch mit Systemanforderungen und Versionsinformationen.