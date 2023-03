Resident Evil 4: Starke Verkaufszahlen schon kurz nach Release des Remakes

Resident Evil 4 Remake: Ein „solider Start”

Leaks und DLCs: Die Zukunft vom Resident Evil 4 Remake

Seit Freitag könnt ihr euch auf dem PC und ausgewählten Konsolen durch dasgruseln und die modernisierte Optik samt angepassten Mechaniken genießen.Dass der Klassiker von 2005 auch in neuem Gewand viele Spieler zur Horror-Schießbude lockt, dürfte angesichts der Beliebtheit des Originals wenig überraschen. Capcom hat nun aberverraten, die die Erfolgserwartungen definitiv untermauern: Über drei Millionen Mal hat sich das Resident Evil 4 Remake in den ersten zwei Tagen nach Release verkauft.Die Zahlen stammen von der offiziellen Website des japanischen Unternehmens, wo man sich natürlich auf alle Plattformen und den weltweiten Verkauf bezieht: Die drei Millionen Exemplare beziehen sich also auf diesowie auf digitale und physische Versionen.Wie zufrieden man bei Capcom mit den Zahlen ist, ließ man in der neutral gehaltenen Pressemitteilung nicht verlauten. Es ist aber von einemdie Rede, für den sowohl die kostenlose Demo als auch die positiven Online-Kritiken verantwortlich seien.konnte die Neuauflage in vielerlei Hinsicht punkten., dass das Resident Evil 4 Remake keine Probleme damit hat, Spieler vor den Bildschirm zu fesseln: Mehr als 160.000 gleichzeitige Spieler sind am Release-Tag zusammen mit Leon S. Kennedy auf Suchaktion nach Spanien gefahren. Damit stellte das Spiel eineninnerhalb der Reihe auf und sogarin den Schatten.An denvom Resident Evil 4 Remake will Capcom natürlich anschließen, nicht umsonst heißt es in der Pressemitteilung: „Capcom verpflichtet sich auch weiterhin, die Erwartungen aller Interessenvertreter [also der Investoren] zu befriedigen, in dem man die Industrie-führenden Fähigkeiten der Spieleentwicklung wirksam einsetzt, um sehr unterhaltsame Spieleerfahrungen zu schaffen.“Damit das gelingt, soll das Resident Evil 4 Remake auch in Zukunft mit neuenwerden. Offiziell angekündigt sind bereitssowie dererscheinende und. Leaks deuten aber schon jetzt daraufhin, dass auchfindet.