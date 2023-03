Resident Evil 4: Warum Schüsse in den See keine gute Idee sind

Resident Evil 4 Remake: Ein Schuss ins Blaue

Dasverzückt nicht nur zahlreiche Neueinsteiger, sondern auch alte Horror-Hasen, die die Tricks und Geheimnisse des Originals von 2005 in- und auswendig kennen.Eines davon ist der, der sich entlang des Dorfes Pueblo erstreckt und vielen Fischen ein Zuhause bietet. Veteranen fluten Steam Reviews und Tik Tok nun mit einem hilfreichen Tipp: Ein paar Schüsse in das kühle Nass sollen euchbescheren. Doch wer darauf hört, könnte schnell baden gehen.Ein Blick in dievom Resident Evil 4 Remake zeigt: Kenner des Spiels pflegen den „nützlichen Hinweis“ mal mehr, mal weniger offensichtlich in ihre Rezensionen ein. Nutzer Progesterone schreibt beispielsweise: „Das Remake bleibt dem Original meistens treu. Selbst bis hin zu dem coolen See-Easter Egg. Schießt einfach ein paar Mal ins Wasser, wenn ihr zum Dock mit dem Boot kommt, dann bekommt ihr Schrotflintenmunition und ein paar Juwelen.“Allerdings ist der einfache Weg manchmal auch der effektivste: Die Review von tgwa , in der er nur davon spricht, dass man fürein geheimes Kostüm bekommt, fanden mehr als 5.000 Leute „hilfreich“, fast 2.000 mussten anlässlich der Empfehlung schmunzeln. Denn natürlich ist das Entleeren eures Magazins in den SeeStatt strahlender Gegenstände erwartet euch beim Befolgen des Ratschlags nämlich der Tod: Wie schon im Original von 2005 springt eine riesige Kreatur aus dem See und frisst Protagonist Leon mit einem einzigen Bissen.: Del Lago, wie das Fischmonster offiziell heißt, verwickelt euch eigentlich erst später im Spiel in einen temporeichen Bosskampf.Doch wer leichtgläubig auf die oben zitierten Steam-Reviews oder besonders geschickt gemachte Tik Tok-Videos hereinfällt, wird mit einembelohnt. Falls ihr nicht selbst bei den Fischen schlafen möchtet, könnt ihr euch die fiese Falle im oben eingebetteten YouTube-Video anschauen. Nicht hereinlegen will euch übrigens Capcom:bekommt