Resident Evil 4 Remake: Pater Bitores Méndez zu Schweizer Käse verarbeiten

Erfolgreicher Launch und kommende DLCs

Genau wie im Original müssen sich Spieler auch imvielen Bossen stellen, die zwischen Leon Kennedy und der Rettung von Ashley Graham stehen.Welche das genau sind, wollen wir euch aus Spoilergründen an dieser Stelle natürlich nicht verraten, doch da der düster dreinblickendeeuch schon früh auf die Pelle rückt, möge man uns verzeihen. Als Entschuldigung bekommt ihr dafür eine praktische Methode, wie ihr dem geistlichen Grobian schnell und einfach die Lichter auspustet.Pater Bitores Méndez ist nicht nur dank seiner kräftigen Schläge eine Bedrohung, sondern vor allem wegen seiner Verwandlung in einen. Falls ihr die Begegnung mit ihm deshalb möglichst kurz halten wollt, solltet ihr euch an den YouTuber Bear Gaming Asia halten, der einengefunden hat, mit Méndez fertig zu werden.Alles, was ihr dafür braucht, ist denund zehn Bolzen sowie zehn Minenaufsätze. Den Bolzenwerfer könnt ihr ab Kapitel 2 beim Händler für 10.000 Peseten kaufen, in Kapitel 3 gibt es allerdings 2.000 Peseten Rabatt, sodass sich Geduld auszahlt.könnt ihr durch aufmerksames Suchen finden oder selbst herstellen.Seid ihr entsprechend vorbereitet, folgt ihr denvon Bear Gaming Asia. Da der Kampf gegen Bitores Méndez noch nicht beim Betreten der Scheune beginnt, sondern erst, wenn ihr zur Leiter lauft, habt ihr genug Zeit, die verminten Bolzen entsprechend zu verteilen: Vier auf den Boden und sechs an den oberen Holzbalken, so wie im Video zu sehen, schon kann der Kampf losgehen.Wie eindrucksvoll zu sehen ist, hauen die beiden präparierten Plätze den Pater direkt aus den Latschen und beenden den Albtraum in. Der einzige Haken: Bear Gaming Asia hat den Bolzenwerfer vermutlich auf die höchste Stufe gebracht, was zu diesem Zeitpunkt im Spiel noch nicht möglich ist – der Trick funktioniert also leider. Für einen weiteren Durchlauf oder Speedrun könnt ihr euch die Methode trotzdem hinter die Ohren schreiben.Das Resident Evil 4 Remake ist noch keine Woche erhältlich, hat aber bereits beeindruckende Verkaufszahlen zu bieten:hat sich die Neuauflage allein in den ersten beiden Tagen nach Release verkauft,und an diesen Erfolg will die japanische Spieleschmiede natürlich anknüpfen.Bereits jetzt hat man deshalb denangekündigt,. An einem unbestimmten Termin folgt dann eine ebenfalls. Und Dataminern zufolge soll auch dernachgeliefert werden.