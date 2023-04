Resident Evil 4: Gefährlicher Bug bedroht Spielstand

Resident Evil 4 Remake: Ein zerstörerischer Schlüsselgegenstand





⚠️ Resident Evil 4 players ⚠️



Please be aware of a rare but critical progress bug. This issue will only occur under very specific circumstances, as detailed below. We're working on a fix and apologize for any inconvenience. pic.twitter.com/rcJaFXE1jG



— Resident Evil (@RE_Games) March 31, 2023

Achtung, Spoiler: Um diesen Gegenstand geht es

Daskann sich wirklich über einen grandiosen Release freuen: Starke Wertungen von Presse und Spielern und entsprechend beeindruckende Verkaufszahlen.Jetzt ist allerdings ein Haar in der Suppe gelandet: Seit kurzem leiden einige Spieler unter einem, der unter Umständen den ganzen Spielstand ruinieren kann. Capcom hat mittlerweile im Detail ausgeführt, wie der Bug zustande kommt, wie man ihn bestmöglich verhindern und was man tun kann, wenn er doch auftritt.Auf Twitter veröffentlichte das japanische Entwicklerstudio eine entsprechende Nachricht, die betroffenen Spielern helfen und noch nicht betroffene Spieler vor dembewahren soll. Man sei zwar schon aktiv dabei, den Fehler zu beheben, doch bis man mit der Behandlung durch ist, sollten sich Spieler im Resident Evil 4 Remake lieber vorsehen.„Resident Evil 4-Spieler, bitte nehmt euch vor einem seltenen, aber kritischen Fortschritts-Bug in Acht. Das Problem tritt nur unter sehr spezifischen Bedingungen auf, wie weiter unten ausgeführt. Wir arbeiten an einer Lösung und entschuldigen uns für die Umstände.“ Das Problem kann auf allen Plattformen auftreten, und zwar zu Beginn von Kapitel 12:„Am Anfang von Kapitel 12 wird eine Zwischensequenz abgespielt, nachdem Spieler einen Schlüsselgegenstand erhalten. Bitte seht davon ab, mit dem Messer anzugreifen, bis die Benachrichtigung über den Erhalt des Items in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird. […] Wenn der Gegenstand nicht [in eurem Aktenkoffer] auftaucht, ladet bitte eure Speicherdaten von vor dem Start von Kapitel 12.“Falls der Bug bei euch bereits aufgetreten ist und ihr nur Speicherdaten ausoder danach habt, müsst ihr wohl oder übel darauf warten, bis Capcom das Problem mit einem Patch behebt - oder einen neuen Durchlauf starten. Befindet ihr euch noch vor Kapitel 12, solltet ihr unbedingt, damit ihr einen früheren laden könnt, falls der Gegenstand seinen Weg nicht in euer Inventar findet.Um Spoiler zu vermeiden, erwähnt Capcom nicht, um welchen Gegenstand es sich dabei handelt. Falls ihr trotzdem wissen wollt, was genau gemeint ist, folgen ab jetzt entsprechende Spoiler zum Resident Evil 4 Remake: Konkret geht es um den, den ihr von Luis Serra erhaltet, kurz nach eurer unvorteilhaften Begegnung mit Jack Krauser.Falls der Laborschlüssel nicht in eurem Inventar auftaucht, könnt ihr im späteren Verlauf natürlich auch das entsprechende Labor nicht aufschließen und damit. Hoffen wir also, dass Capcom das Problem bald erfolgreich behoben hat. Kein Bug, sondern ein Feature ist übrigens– unter Umständen keine gute Idee, auch wenn erfahrene Spieler dazu raten sollten.