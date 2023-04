Resident Evil 4: Fans verwandeln Ashley in eine käsehungrige Maus

Resident Evil 4 Remake: Moushley auf dem Vormarsch





Seit anderthalb Wochen ist dasjetzt erhältlich und viele Spieler haben sicherlich bereits die Credits von Leon Kennedys Rettungsaktion in Spanien gesehen.Wer auch nach dem Abspann noch nicht loslassen kann, dreht noch eine Runde – oder verewigt die Charaktere des Horror-Spiels mit Fanart. Nun hat ein besonders verrücktes Konzept die Fan-Community rund um das Resident Evil 4 Remake begeistert: Was, wenn Präsidententochterwäre?Die Idee stammt von Twitter-Nutzer Agrimmora, der aufgrund eines Witzes, dass die ursprüngliche Ashley so große Ohren habe, die Verbindung zum niedlichen Nagetier gezogen hat. Kurzerhand entstanden einigeunter dem Motto: „Was, wenn du das Resident Evil 4 Remake startest und Ashley wäre einfach eine kleine Maus, was würdest du tun?“Die Zeichnung von Agrimmora zeigt Ashley als Maus in Nöten, die nach Leon um Hilfe ruft, durch Pueblo flitzt und beim vermummten Händler kostbaren Käse kauft. Mehr als 80.000 Likes hat das Konzept kassiert und einenin der Fan-Community vom Resident Evil 4 Remake losgetreten.Unter dem, wie man Ashley als Maus liebevoll getauft hat, sind seitdem unglaublich viele Zeichnungen entstanden, die die entführte Präsidententochter als Kleintier darstellen. Mal allein, mal zusammen mit Leon, oft in Schwierigkeiten und immer auf der Suche nach leckerem Käse. Sogarhat die Idee auf Twitter offiziell gewürdigt.Mittlerweile hat ein Fan das abgedrehte Konzeptverewigt: Auf Nexusmods könnt ihr euch nun also eine Modifikation herunterladen, die Leon eine kleine Moushley auf den Kopf setzt, während ihr euch durch Horden von Ganados ballert.wäre Ashley als Maus für uns ebenfalls eine willkommene Änderung im Vergleich zum Original.