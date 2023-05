Resident Evil 4: Neuer Trailer gibt ersten Blick auf kommenden VR-Modus frei

Resident Evil 4 Remake: Kostenloser VR-Modus verspricht "ultimative Immersion"

Einige Wochen sind vergangen, seit sich Leon S. Kennedy mit dem gefeiertenzurückmeldete. Zeit genug, um den Adrenalinpegel etwas abkühlen zu lassen - und sich auf deneinzustellen.Für genau diesen gibt es dank deshatte, einen. Mit dem Trailer spendiert uns Capcom einen ersten Ausblick darauf, wie erschreckend immersiv der Horror-Trip werden soll.Wie auch im offiziellen PlayStation Blog angekündigt, soll der VR-Modus für Resident Evil 4 als kostenloser DLC für die PS5-Version des Spiels verfügbar sein und "die ultimative Immersion" bieten. Ihr dürft Leons nervenaufreibender Mission erneut in der virtuellen Realität durchleben, denn die gesamte Hauptgeschichte wird mit PlayStation VR2 spielbar sein, wie es weiter heißt . Wie "ultimativ" immersiv es am Ende wird, seht ihr am besten selbst mit dem neuen, rund anderthalb Minuten langen Teaser-Trailer:Sowohl für alteingesessene Resident Evil-Fans, aber auch für Neulinge dürfte der VR-Modus also eine besonders aufregende Alternative zum herkömmlichen Gameplay am Computer oder der Konsole bieten. "Eines der Themen von RE4 war es, tiefer in die Intentionen des Originalspiels einzutauchen, so dass der Schrecken und die Intensität noch ausgeprägter sind, aber wenn man VR spielt, kann man noch intensivere und beunruhigendere Situationen erleben.", stellt Edvin Edsö, Promotion Producer des Spiels auch im Blog noch einmal klar.So weit, so gruselig, doch leider haben wir bisher noch keine Information dazu, wann wir uns auf den VR-Modus der Neuauflage einstellen dürfen, denn dieser befindet sich derweil noch in der Entwicklung. Mit unseremganz allgemein für euch lohnt.