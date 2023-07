Resident Evil 4: Nach dem Resident Evil 4 Remake - Fan entwickelt 2D Demake

Resident Evil 4: Es kommt nicht immer auf die Grafik an - Fan entwickelt ein 2D Demake des Klassikers

Wenn ihr schon immer malin 2D spielen wolltet, dann solltet ihr einen Blick auf dasdes Horror-Klassikers werfen, das derzeit von einem Fan der Serie, entwickelt wird.Bereits vor über zwei Jahren teilte DooMero auf seinem YouTube-Kanal erste Einblicke in sein 2D-Projekt. Inzwischen gibt es mehr als, die den Entwicklungsstand ziemlich genau zeigen.Kurz nach dem 20-jährigen Jubiläum der beliebten Survival-Horror-Reihe erschien dieses Jahr das Remake von Resident Evil 4, das unter Fans wohl als eines der besten Spiele der Reihe gilt. So gibt es neben dem Original auch die Möglichkeit, Ashley in 4K zu retten, aber wem das zu viel ist, für den könnteDooMeros 2D-Projekt genau das Richtige sein.Obwohl der YouTuber und Entwickler bereits 2021erste Videos zu Resident Evil 4 2D zeigte, scheint er immer noch daran zu arbeiten. Erst am 25.07.2023 teilte er ein, das einen Großteil der ersten Spielstunde beinhaltet. Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:Wirklich viele Informationen teilt der Hobbyentwickler leider nicht. So können wir euch auch nicht verraten, ob und wann das Demake für euch spielbar sein wird. In den Kommentaren auf YouTube wird allerdings schon sehnsüchtig auf den Release gewartet, so schreibt ein User: "Verdammt, das ist so cool, ich kann es kaum erwarten zu spielen".Wir dürfen also alle gespannt sein, ob DooMero uns bald mit einem Resident Evil 4 2D Demake überrascht. Bis es soweit ist, gibt es zum Glück noch jede Menge Spiele, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt,