Resident Evil 4: Ada Wong im Einsatz - Launch-Trailer zum Separate Ways-DLC veröffentlicht

Resident Evil 4: Im neuen Launch-Trailer des Separate Ways-DLC geht es ordentlich zur Sache

In wenigen Tagen ist es so weit und Capcom versorgt Fans desendlich mit frischem Futter in Form des, der amseinen Release feiern darf.Mit dabei: Fan-Favoritin, die den Zombies im brandneuen, den Capcom jüngst veröffentlichte, ordentlich einheizt. Doch auch der Rest des rund zwei Minuten langen Videos macht Lust auf die bevorstehende Erweiterung.Der mit Spannung erwartete Separate Ways-DLC willweiter vertiefen, während der Horror-Hit um eine ganze Reihe neuer Herausforderungen erweitert wird. Dazu zählen nicht nur die gruseligen, auf die ihr künftig stoßen sollt, sondern auch einige, von denen wir im Launch-Trailer zum Resident Evil 4-DLC schon einen ersten Vorgeschmack geboten bekommen:Bereits im Trailer gelingt der Einstieg in das Add-on ganz hervorragend, denn wir machen uns auf, etwas Licht in das Dunkel der, auf der sich Ada Wong befindet, zu bringen. Dabei werden uns ein paar, in der wir die chinesische Geheimagentin gemeinsam mit einigen anderensehen können, vor die Füße geworfen – ein Hinweis darauf, dass Wong in die Ereignisse von Resident Evil 4 stärker verstrickt sein dürfte als wir bislang vielleicht angenommen hatten.Auch die bereits angeschnittenen neuen Gegner bekommen etwas Zeit, sich im Trailer von ihrer möglichst ekelhaftesten Seite zu präsentieren. Dabei dürften dem einen oder anderen Fan gewisse Ähnlichkeiten zu den Monstern desauffallen, andere wiederum sind völlig neu im Spiel – aber nicht weniger furchteinflößend.Glücklicherweise stehen unsin Form ihres akrobatischen Agentenkörpers, den sie für ihre charakteristischen Kampfmanöver nutzt, ebenso wie ein Arsenal ausundzur Verfügung. Natürlich kann sie sich im Nahkampf ebenso zur Wehr setzen, denn wie Kollege Kennedy darf auch Ada sich über ein klingendes Kampfmesser freuen. Obendrein wird uns im Trailer auch ein frischer Blick auf diedes Separate Ways-DLC gewährt, die gewohnt gruselerregend ausfallen. Übrigens: Ada Wong ist– und wir verraten, wer sich die ersten drei Plätze im Ranking schnappt.