Resident Evil 4: Handelsversion der Gold Edition erscheint nur in ausgewählten Teilen der Welt

Resident Evil 4: Gold Edition wird nur in ausgewählten Teilen der Welt physisch veröffentlicht





Resident Evil 4 Gold Edition launches February 9th, with a physical version being available in EMEA later in March!



Gold Edition bundles together Leon and Ashley's tale of survival in RE4 and Ada's mission of espionage in Separate Ways, with bonus items from the Deluxe Edition. pic.twitter.com/Db6KYxoXZo



— Capcom Europe (@CapcomEurope) February 1, 2024

Obwohl 2023 nur so überquoll vor guten Neuerscheinungen, schaffte es das Remake vondank seiner aufpolierten Spielerfahrung unter unsere persönlichen Redaktions-Highlights.Seit dem Release im vergangenen Februar saßen Fans der Horror-Neuauflage außerdem nicht auf dem Trockenen: Mit dem, der aus der Perspektive von Agentin Ada Wong ein kurzweiliges Abenteuer mit Enterhaken bietet, gab es Ende September einen Grund zur Rückkehr. Nun veröffentlicht Capcom das Hauptspiel samt Erweiterung in einer– doch nicht alle werden die auch im Laden vorfinden.Das Zusammenfassen des Ursprungsspiel und aller danach veröffentlichten kostenpflichtigen Inhalte alsist längst eine gängige Praxis in der Industrie und so dürfte es niemanden überraschen, dass Capcom diesen Weg auch bei Resident Evil 4 beschreitet. Auf Twitter verkündete man deshalb nun, dass Leon S. Kennedys Reise nach Spanien ebenfalls eine Gold Edition spendiert bekommt, die, also in genau einer Woche, erscheinen soll.Die physische Variante, die es beispielsweise auch beigab, folgt dann erst im März – und das nicht einmal überall. Wie man im Tweet erklärt, soll dieerfolgen: Die Abkürzung steht für Europa, den Nahen Osten (Middle East) und Afrika, und wird aus US-amerikanischer Sicht bisweilen benutzt, um diese Gruppierung zu beschreiben.Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich:, genau wie Südamerika, Australien, Russland und beispielsweise Japan. Eine Begründung für diese bizarre Entscheidung nannte man nicht, sie lässt sich aber gegebenenfalls aufzurückführen. Möglicherweise hat das japanische Unternehmen gemerkt, dass der Verkauf physischer Versionen ihrer hauseigenen Titel sich nicht mehr in allen Teilen der Welt lohnt und konzentriert sich deshalb auf die dicken Fische.Solltet ihr keinen Wert darauf legen, euer Regal mit Videospielverpackungen auszustatten, könnt ihr ab dem 9. Februar dann die Gold Edition von Resident Evil 4 digital erstehen. Neben dem Hauptspiel und dem Separate Ways-DLC werden auch dieenthalten sein. Inund derkönnt ihr noch einmal genau nachlesen, was dashat.