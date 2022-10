Evercore Heroes: PvE-Moba von EA- und Riot-Veteranen angekündigt

Kein PvP-Kontakt wie bei LoL

Shade: Shade ist eine Meister-Assassinin, ein Ziel, auf das sie ihr ganzes Leben lang hingearbeitet hat. Shade springt in den Kampf hinein und wieder heraus, schaltet Ziele aus und zieht sich rasch wieder zurück.

Fyn: Alte Fabeln erzählen von einem unerschütterlichen Helden, einem lebenden Schutzwall, der alle verteidigt, die in Not sind. Mit seinem Energieschild stürmt Fyn nach vorne, macht Feinde wütend und schützt seine Teamkameraden vor Gefahren.

Zari: Zari ist die Erfinderin des Solar-Bogenschießens. Nachdem sie Legionen von Hydris' geschicktesten Kriegern ihre besondere Kampfkunst beigebracht hat, kombiniert Zari ihre Fähigkeiten, um einzelnen Zielen und kleinen Gruppen von Feinden massiven Schaden zuzufügen.

Beko: Der geheimnisvolle Beko ist insgeheim ein uralter Geist der Verjüngung. In seiner Laterne trägt er einen Funken des Miraluums, des heilenden Lichts, mit dem er seine Teamkameraden (dank einer Vielzahl von Fähigkeiten zur Heilung über Zeit) schützt.

Blink: Blink liebt das Boxen so sehr, dass sie es zu ihrem Beruf gemacht hat. Neben dem Nahkampf hat sich Blink auf die Kontrolle von Menschenmengen spezialisiert und verfügt über Fähigkeiten, mit denen sie Gegner anlocken und betäuben kann.

Remy: Das Expeditionskorps von Bios ist an extreme Bedingungen gewöhnt, aber nur Remy hat die Schnelligkeit, die Stärke und den kühlen Kopf unter Druck, um die modernste medizinische Magitech von Bios einzusetzen. Der schnelle Remy stürzt sich ins Schlachtgetümmel, um Teamkameraden mit Gesundheitspaketen und Kontrollfähigkeiten zu retten.

Lotus: Obwohl sie die nächste in der Thronfolge war, brach Lotus mit einer jahrtausendealten Tradition, indem sie das Königshaus Everae verließ, um sich den anderen Helden in ihrem Bestreben, die Welt zu heilen, anzuschließen. Die vielseitige Lotus setzt sowohl physische Kraft als auch Magie ein, um ihr Team im Kampf auf kurze Distanz zu heilen.

Cynder: Cynder ist in Noktras legendärem Untergrundclub, dem Blue Ember, zu finden (wenn er denn gefunden werden will). Cynder ist darauf spezialisiert, große Gruppen von Gegnern mit hohem magischen Schaden und AoE-Angriffen auszuschalten.

Konkurrenz für LoL Dota 2 & Co.? Eine Gruppe von MOBA-erfahreren Entwicklern will mit Evercore Heroes für frischen Wind im beliebten PC-Genre sorgen. Die Macher wollen "MOBA-Action in Echtzeit mit dem Abenteuergefühl von kooperativen MMO-Dungeon-Runs" verquicken – wir haben Infos, Screenshots und einen (hübschen) Trailer.Das Filmchen verlinken wir natürlich gleich nach diesem Absatz – aber um ehrlich zu sein, werdet ihr davon vielleicht adrett unterhalten und bekommt auch noch ein nettes Liedchen auf die Ohren, schlauer seid ihr dem Anschauen aber sicher nicht. Denn statt echter Grafik und Hinweisen auf spielerische Inhalte gibt es lediglich hübsche Renderszenen von mal coolen, mal putzigen Helden, die zunächst völlig voneinander entkoppelt in ihren Szenarien herumstehen, um abschließend einen gemeinsamen Streich gegen nicht minder coole Schergen auszuführen. Aber seht selbst...Travis George, CEO und Mitgründer der in Dublin beheimateten Vela Games teilt der Spielewelt mit: "Mit EVERCORE Heroes bauen wir ein einzigartiges Multiplayer-Erlebnis, das fähigkeitsbasiertes Koop- und kompetitives Spiel auf eine neue Art und Weise zusammenbringt. Und nach über zwei Jahren großartigem Feedback aus frühen Tests sind wir begeistert, das Spiel endlich mit der Welt zu teilen."Wer sich über die offizielle Website registriert , darf schon bald (13. - 16. Oktober) ausprobieren, ob an diesen vollmundigen Behauptungen etwas dran ist. Und am eigenen Leib erfahren wie sich das Konzept eines MOBAs ohne direkte PvP-Duelle, dafür mit von MMOs inspirierten Bosskämpfen so spielt.Laut Pressemitteiltung treten in Evercore Heroes "vier Viererteams gleichzeitig in einem brandneuen sitzungsbasierten PvE-Erlebnis gegeneinander an. Um zu gewinnen, müssen die Spieler und Spielerinnen ihre Avatare aufrüsten, ihren Evercore aufladen und einen gefährlichen Boss besiegen. Die besten Teams werden zusammenarbeiten, um die richtige Zusammensetzung und Strategie zu finden und dabei Kompromisse zwischen ihrer eigenen Stärke und der Erschwerung des Kampfes für die anderen Teams einzugehen."Wenig überraschend gibt es eine ganze Reihe illustrer Heroen mit individuellen Fähigkeiten, die ersten acht wurden gleich mal enthüllt:Ein paar Screenshots (siehe unten) gibt es auch schon – und siehe da, nun können uns gleich viel besser vorstellen, wie Evercore Heroes wohl so wird. Einen Release-Termin nennt Vela Games ebensowenig wie eine Plattform – aber was sollte da schon infrage kommen außer PC...