Die Sims 5: EA kündigt das Sims der "nächsten Generation" an

Die Sims 5: Ein flexiblerer Baumodus

Multiplayer-Optionen angedeutet

Release: Noch Jahre entfernt

Wohin geht die Reise von Die Sims? In einem Livestream gaben EA und Maxis die Antwort und kündigten Project Rene an – den nächsten Teil der Hauptreihe von Die Sims.Der heißt zwar offiziell noch nicht Die Sims 5, aber ist laut Lyndsay Pearson von EA die "Zukunft von Die Sims". Viel zeigen konnte oder wollte Maxis dazu aber noch nicht, denn Project Rene befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase.Ein Feature, was man aber zeigen konnte, ist der neue Baumodus. Dieser wird im neuen Spiel mehr Individualisierung bieten, in dem ihr einzelne Möbelstücke noch detaillierter eurem eigenen Geschmack anpassen könnt. Außerdem können auch einzelne Teile separat eingestellt werden, wie beispielsweise die Kissen auf einem Sofa.Dadurch sollen Spieler bei Project Rene noch mehr die Möglichkeit bekommen, ihr eigenes Traumhaus zu erstellen. Gleichzeitig sollen Inneneinrichtungen damit auch eine Ecke realistischer erscheinen.Während der Vorstellung kam Pearson auch auf das Thema Multiplayer zu sprechen . Spieler werden mit Project Rene die Option erhalten, mit anderen zusammenspielen zu können. Details dazu lieferte sie aber nicht.Es ist demnach noch unklar, ob Die Sims 5 beziehungsweise Project Rene einen vollständigen Multiplayer-Modus bieten wird, in dem man mit Freunden zusammen in einer Nachbarschaft spielen kann. Oder ob man lediglich in einem etwas kleineren Rahmen zusammen an Häusern bauen kann.Die frühe Ankündigung macht es bereits klar: Das nächste Die Sims wird noch einige Jahre an Entwicklungszeit benötigen. Man habe sich dennoch bewusst jetzt für diese Ankündigung entschieden, um so früh wie möglich mit der Community zusammenarbeiten zu können, so Pearson.Wenig überraschend gibt es deshalb noch keine wirklichen Aussagen darüber, auf welchen Plattformen Project Rene erscheinen soll. Der PC dürfte angesichts der Serientradition aber sicher sein. Zusätzlich ist in einer kurzen Szene im Livestream zu sehen, wie man auch auf einem Smartphone den Baumodus verwenden kann.