Die Sims 5: Hacker cracken neuen Teil nur wenige Tage nach Beginn der Testphase

Die Sims 5: Unverschlüsseltes Spiel machte es Hackern "wirklich einfach"

Bereits wenige Tage nach Beginn der offiziellen Playtest-Phase ist es Hackern gelungen, den Code von Die Sims 5 zu knacken und Raubkopien des neuen Teils von EA zu erstellen.Wie verschiedene Quellen berichten, generierte ein Unbekannter sogenannte Devuno-Tokens, um ohne die Genehmigung des Publishers Hand an Die Sims 5 anlegen zu können. Der neueste Titel der Serie ist derweil offiziell unter dem Namen Projekt Rene bekannt.Der Hacker, der laut Insider Gaming in der Lage war, sich unbefugten Zugang zum Code von Die Sims 5 zu verschaffen, beschrieb den Vorgang dabei als "wirklich einfach". Dies hätte vor allem daran gelegen, dass die Entwickler aus dem Hause EA es allem Anschein nach nicht für nötig hielten, die Dateien zu verschlüsseln. Darüber hinaus läuft Die Sims 5 auf der Unreal Engine 5, was die Problematik beflügelte.Bislang ist nicht klar, zu welchem Zweck die Angriffe künftig dienen könnten und ob die Zugangscodes veröffentlicht werden könnten. Allerdings wurde das Gameplay von Die Sims 5 bereits auf Peer-2-Peer-Servern, ohne die Genehmigung von EA, veröffentlicht.Der für die Entwickler sicherlich höchstunangenehme Vorfall tut dem Hype um Die Sims 5 jedoch keinen Abbruch und die Fans sind auch weiterhin ganz aus dem Häuschen. Im Playtest-Discord würden derweil alle vom neuen Teil der Lebenssimulation schwärmen, wie es in dem Bericht heißt. Seit dem 25. Oktober läuft die Testphase nun schon, nachdem EA kurz zuvor mit Die Sims 5 die "nächste Generation" der Reihe ankündigte