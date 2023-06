Die Sims 5: Neues Video gewährt frische Einblicke zum aktuellen Entwicklungsstand

Die Sims 5: Video aus früher Entwicklungsphase gewährt erste Einblicke

Ein neues Video aus dem Studio Maxis, welches mit Publisher EA andas intern noch unter dem Namenläuft, arbeitet, gewährt uns ein paar frische Einblicke. So bekommen wir zum Beispiel einen ersten Ausblick auf den, den die Macher verfolgen, gewährt.Doch damit nicht genug: Auch die neuen Beleuchtungs- und Anpassungsoptionen werden vorgestellt. Zwar dürfte der Release des neuen-Teils noch in weiter Ferne liegen, doch schon jetzt gibt es einige Entwicklerexperimente zu bestaunen.Bereits im Oktober des vergangenen Jahres ließ sich Entwickler EA entlocken, dass wir mit. Dabei sollen vor allem „leistungsstarke Tools und bedeutungsvolle Geschichten“ im Vordergrund stehen, wie es heißt. Darüber hinaus soll Die Sims 5 nicht nur auf dem PC spielbar sein, sondern auch auf Smartphones und anderen Geräten.Viel bekamen wir bislang nicht zu sehen, doch dies ändert sich jetzt mit einem über 15 Minuten langen Video, welches im Rahmen der „Behind The Sims“-Serie auf YouTube veröffentlicht wurde. Hierbei wird unter anderem auf die neuen Animationen, über die mittels Bewegung und Körpersprache noch besser Emotionen transportiert werden sollen, eingegangen:Außerdem wir erklärt, dass wir eine Reihe von zusätzlichen Einstellungsoptionen, was die Optik unserer Sims anbelangt, zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Dies bezieht sich zum Beispiel auf die nicht länger festgefahren Haar- oder Hautfarben, die wir den Sims im fünften Teil verpassen dürfen.Obendrein werden uns frische Sozialisierungssysteme vorgestellt. Diese könnten eine tragende Rolle spielen, denn erst zu Beginn des Jahres wurde bekannt,. Ein waschechtes MMO solle man dennoch nicht erwarten, wie es seitens der Entwickler heißt.