Die Sims 5: Stellenausschreibung deutet auf Free2Play-Release hin

Die Sims 5: Welche Auswirkungen hätte ein Free2Play-System?

Verwalten Sie den spielinternen Marktplatz für Inhalte und UGC (kostenlos und kostenpflichtig) von Project Rene und verwalten Sie eine datengestützte, spielerzentrierte Kaufabwicklung für Spieler. Maximieren Sie den Wert für die Spieler, optimieren Sie das Kaufverhalten der Spieler und minimieren Sie die Fluktuation der Spieler.

Sie sind für die Preisgestaltung aller Inhalte in diesem free-to-enter-Spiel verantwortlich und stellen sicher, dass wir eine optimale Preis- und Inhaltsstruktur haben. Unterstützung der Content-Teams in Bezug auf den Bedarf an Spielinhalten, um die Nachfrage der Spieler zu befriedigen.

Die Sims 4 setzte den Grundstein

war noch nie ein wirklich günstiges Spiel, aber mitkönnten eventuell neue Dimensionen aufgestoßen werden: Einer aktuellen Stellenausschreibung von Entwickler Maxis zufolge plant man, diealsbeziehungsweise als Free2Enter-Spiel zu veröffentlichen.Erst vor kurzem haben die Entwickler, da folgen nun frische Spekulationen rund um die Monetarisierung. Grundlage dafür ist, dass Maxis nach einem Head of Monetization & Marketplace sucht, der sich intensiv mit der finanziellen Gestaltung des "free-to-enter-Spiels" auseinandersetzt.Die Fan-Seite simscommunity ist bei Maxis über die Stellenanzeige gestolpert, bei der sich der gesuchte Head of Monetization & Marketplace vor allem um zwei Kernpunkte intensiv kümmern soll:Gemäß des ersten Punkts wird es in Die Sims 5 beziehungsweise Project Rene einen Marktplatz im Spiel geben, in der Spieler neue Inhalte herunterladen können, die entweder von den Entwicklern oder aus der Community stammen. Diese können dabei Geld kosten, sprich es werden Mikrotransaktionen fällig, oder kostenlos angeboten werden.Der zweite Satz wiederum spricht direkt von einem Spiel, welcheswird. Was mit dieser Beschreibung im Detail gemeint ist, geht aus der Stellenanzeige nicht hervor. Free2Enter dürfte aber bedeuten, dass das Basisspiel von Die Sims 5 kostenlos herunterladbar sein wird, aber weitere Inhalte in Form von Erweiterungen oder DLCs nachgekauft werden müssen.Ob schon eine endgültige Entscheidung bezüglich der Monetarisierung von Die Sims 5 gefallen ist, lässt sich anhand der Stellenausschreibung nicht sagen. Zwar wirkt der Satz recht eindeutig und final, aber da der, könnte sich diesbezüglich noch einiges ändern.Für einen Vertrieb als Free2Play-Spiel spricht jedoch der Vorgänger: EA entschied sich im Oktober 2022 dazu,. Seitdem kann das Basisspiel zwar kostenlos heruntergeladen und gespielt werden, aber weitere Inhalten kosten Geld – und das nicht zu wenig.Laut Steam gibt es mittlerweile 70 DLCs für, die größere Erweiterungen, wie etwa, und kleinere DLCs mit neuen thematisch passenden Gegenständen umfassen. Würde man aktuell alle Packs erwerben wollen, müsste man überbezahlen. Es dürfte also nicht allzu überraschend sein, dass EA bei Die Sims 5 auf ein ähnliches Modell setzen könnte und die Einstiegshürde mit einer Free2Play-Version bewusst niedrig halten möchte.