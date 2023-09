Die Sims 5: Free2Play bestätigt - Das sind EAs Pläne

Die Sims 5: „Free-to-Download” – EA verrät, wie man sich die Umsetzung gedacht hat

Die Sims 4 und Mobile-Ableger sollen nicht eingestampft werden

Mit einem weiterenbestätigt Publisher, dass es sich beim kommendenum einen-Titel handeln wird. Damit bewahrheiten sich die Gerüchte, in denenausgegangen wurde.Aktuell noch unter dem Arbeitstitelgehalten, geben uns die Entwickler nun einen Ausblick darauf, wie man den neuesten Serienteil umsetzen möchte – und was sich hinter dem F2P-Zusatz wirklich verbirgt.Während so also Gewissheit herrscht, dass es sich definitiv um einen kostenlosen Ableger derhandeln wird, spricht EA statt von „Free-to-Play“ lieber gezielt von. Das Wichtigste dabei bleibt jedoch, dass ihr kein Geld ausgeben müsst, um das Core Game von Die Sims 5 zu zocken.Wer dabei sofort an bitterböseoder eine Mitgliedschaft bei einemvermutet, der sei aber beruhigt: EA versichert, dass weder eine wiederkehrende Gebühr noch etwaige „Energy Mechanics“ eine Rolle spielen werden. Somit ist zumindest schon einmal ein leidiges, und gerade im Rahmen der Worte „free to play“ stets auftretendes, Thema vom Tisch.Doch natürlich erfahren wir auch etwas Neues zu den eigentlichen. Bezüglich seines Umfangs startet ihr in Project Rene keineswegs „mit allem, was ihr inhabt“, allerdings sollen neue Erfahrungen und frischer Content mit der Zeit ihren Weg in die Life-Sim finden. Fundamentale Features stünden jedem mit dem Grundspiel zur Verfügung, auf dieser Basis soll es dann aber kostenpflichtige Pakete zur Erweiterung geben. Als Beispiel nannten die Entwickler im Showcase ein Wintersport-Paket mit Aktivitäten rund um die eisige Jahreszeit."Es ist noch ein bisschen früh, um genau zu wissen, wo wir die Grenzen ziehen werden", verrät EA, "aber es ist wichtig für uns, diese Barrieren zum Spielen zu senken und jedem die breitesten gemeinsamen Systeme zu geben, weil wir das für die beste Grundlage halten, um von dort aus zu wachsen." Ganzvon Project Rene erklärt der Publisher, dass Die Sims 4 und die verschiedenen Sims-Mobile-Titel weiterhin neben dem neuen Spiel existieren werden und für die "absehbare Zukunft" natürlich auch frische Inhalte erhalten werden.So zum Beispiel auch die, die in Die Sims 4 leicht verspätet wohlige Sommer-Vibes versprühen, indem sie den Titel um brandneue Bademode erweitern, oder für mehr Luxus in den eigenen vier Wänden mit ein paar Designer-Möbeln sorgen. Und mit dem ersten, seit zweieinhalb Jahren angekündigtenbekommt ihr obendrein ganz neue Möglichkeiten, euch beim Kochen, Arbeiten und Bauen auszuleben.wollen uns die Entwickler in Kürze bekanntgeben, bis dahin herrscht zumindest Gewissheit, was uns mit Project Rene erwarten soll und dass wir uns zunächst keine Sorgen um den beliebten vierten Teil machen müssen. Bekannt ist außerdem, dass es, ein MMO soll daraus deshalb aber noch lange nicht werden.