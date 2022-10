Silent Hill 2 Remake: Alle Infos zur neu angekündigten Horror-Neuauflage

Silent 2 Remake: Alle bereits bekannten Infos

Plattformen und Release des Remakes

Systemanforderungen vom Silent Hill 2 Remake

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300x

Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 oder Nvidia GeForce GTX 1080

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Festplattenspeicher: 50 GB

Geeignet für: 1080p Auflösung und 30 FPS bei niedrigen bis mittleren Grafikeinstellungen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600x

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6800 XT oder Nvidia GeForce RTX 2080

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplattenspeicher: 50 GB

Geeignet für: 1080p Auflösung und 30 FPS bei hohen Einstellungen oder 60 FPS bei mittleren Einstellungen oder für 4K-Auflösung mit DLSS-Technologie

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Konami und Bloober Team arbeiten tatsächlich an einem Remake von Silent Hill 2, dem Horror-Klassiker von 2001.Die Neuauflage entsteht dabei vorerst exklusiv für PlayStation 5 und den PC und macht vor allem optisch einen riesigen Sprung nach vorne. Aber auch spielerische Änderungen sind angekündigt, die sich aber dennoch im Rahmen halten sollen.Die offensichtlichste Änderung ist natürlich beim Silent Hill 2 Remake auf der technischen Seite zu finden. Bloober Team setzt auf die Stärken der Unreal Engine 5 und inszeniert einen optischen Hingucker, wie bereits der Ankündigungstrailer zeigt:Hilfe erhält Bloober Team derweil vom Monster-Designer des Originals Masahiro Ito und dem Audio-Designer Yakira Yamaoka, die beide für die Neuauflage zurückkehren. Yamaoka hat sogar bereits zuvor mit dem polnischen Entwicklerstudio an The Medium zusammengearbeitet.Das Team, so äußert sich Mateusz Lenart von Bloober im PlayStation Blog , wisse, dass es sich bei Silent Hill 2 um einen "beliebten und zeitlosen Klassiker" handelt. Aus diesem Grund gehe man mit großen Respekt an die Aufgabe, um die Atmosphäre des Originals beizubehalten, während man gleichzeitig die spielerische Seite modernisiert.Das umfasst in erster Linie eine Über-die-Schulter-Kamera und auch eine Überarbeitung des Kampfsystems. Bei Letzterem wollen die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ins Detail gehen.Dafür gibt es noch ein weiteres technisches Detail: Dank modernen SSDs wird es im Silent Hill 2 Remake keinen Ladebildschirm nach dem Start geben, wodurch ihr das gesamte Horrorabenteuer nahtlos erleben könnt.Das Silent Hill 2 Remake erscheint zu Beginn exklusiv für die PlayStation 5 und den PC. Die Konsolenexklusivität ist allerdings nur zeitlicher Natur und soll auf 12 Monate begrenzt sein.Einen genauen Releasetermin nannten Konami und Bloober Team noch nicht. Nicht einmal ein ungefährer Zeitraum wurde verraten.Dafür aber konnten die Entwickler für die PC-Umsetzung bereits die Systemanforderungen preisgeben – und die haben es durchaus in sich.Mindestanforderungen:Empfohlene Anforderungen: