Silent Hill 2 Remake: Soll Entwicklern zufolge dem Original treu bleiben

Silent Hill 2 Remake: Entwickler wollen "unverwechselbare Atmosphäre" zurückbringen

Bloober Team nicht einzige Bewerber

Wie die Entwickler von Bloober Team bekanntgeben, soll sich das Silent Hill 2 Remake eng an der Originalfassung orientieren. Einige Bereiche sollen allerdings auch modernisiert werden.Dies erklärt die Marketing-Chefin von Bloober Team, Anna Jasinska, im Interview mit DreadXP höchstpersönlich. Was das konkret für das Remake von Silent Hill 2 bedeutet, führt sie natürlich ebenfalls aus.Danach gefragt, inwiefern Konami dem Team von Bloober freie Hand bei der Entwicklung des Silent Hill 2 Remakes lassen würde, verriet Jasinska: "Wir konzentrieren uns darauf, die unverwechselbare, viszerale Atmosphäre in das modernisierte Silent Hill 2 zurückzubringen. Langjährige Fans sollten sich keine Sorgen machen, dass wir bei der Auffrischung des Titels 'den roten Faden verlieren'. Wir halten uns treu an den traditionellen Story-Kanon, während wir das Gameplay neu gestalten und die Grafik von Grund auf aktualisieren".Dies spiegelt sich unter anderem in der "Einführung einer Über-die-Schulter-Kamera, die die Perspektive einiger ikonischer Schauplätze verändert hat, aber auch eine Überarbeitung des Kampfsystems" wieder, wie sie weiter zu verstehen gibt. "Wie sie sehen, weichen wir nicht vom ursprünglichen Konzept dieses Kultklassikers ab; wir haben nur einige Ideen, wie wir die besonderen Gruselfaktoren für das heutige Publikum ansprechender gestalten können", erklärt Jasinska darüber hinaus.Das Studio würde außerdem einen "sehr sicheren Ansatz für Änderungen" wählen, sei aber nicht abgeneigt, "Anpassungen in bestimmten Bereichen vorzunehmen, in denen die Dinge aufgrund des Fortschreitens der Zeit modernisiert werden müssen".Im weiteren Verlauf des Gesprächs erläutert Jasinska noch, wie Konami und Bloober Team überhaupt zu einer Zusammenarbeit hinsichtlich des Silent Hill 2 Remakes gelangten. So sei die japanische Spieleschmiede schon zur Tokyo Games Show mit einer Einladung an das Entwicklerstudio herangetreten. Dort bat man um ein Konzept für die Neuauflage des zweiten Teils des Horror-Klassikers.Im Gegenzug bekam Bloober dann die Möglichkeit, dieses Konzept umzusetzen, wie es laut Jasinska weiter heißt. Allerdings sei man nicht das einzige Studio gewesen, welches für das Projekt in Frage kam: "Natürlich waren wir nicht die einzigen Bewerber. Viele andere Studios bewarben sich ebenfalls um eine Zusammenarbeit, aber am Ende war es unser Konzept, das Konamis Herz erobert hat. Sie erkannten unser Engagement und unsere Leidenschaft für Horror, und das allein war schon eine enorme Auszeichnung für uns", gibt die Marketing-Chefin sichtlich geehrt preis.Bislang steht noch kein Veröffentlichungszeitraum für das Silent Hill 2 Remake im Raum, es soll allerdings zunächst exklusiv für den PC und die PlayStation 5 erscheinen . Außerdem wird es dank moderner Technologien nahezu ohne Ladebildschirme auskommen, wie bereits bekannt ist.