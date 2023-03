Silent Hill 2 Remake: Entwicklung doch nicht fast fertig - Studio stellt jüngste Aussagen richtig

Silent Hill 2 Remake: Ungenaue Übersetzung sorgt für Missverständnis

Konami schweigt

Vor wenigen Tagen berichteten wir, dass die Entwicklung vomfast fertig sei, wie der CEO von Bloober Team in einem Interview verlauten ließ. Nun rudert das polnische Entwicklerstudio ein Stück weit zurück.Laut Piotr Babieno, dem Geschäftsführer von Bloober Team,, aber offenbar gab es da ein Missverständnis. Das schreibt das Studio selbst auf Twitter und stellt klar, dass das Remake noch nicht für denbereit sei, sondern noch einige Arbeiten bevorstehen."Als Bloober Team kommentieren wir keine Gerüchte. Diesmal müssen wir uns jedoch zu Wort melden, da einige der jüngsten Aussagen aufgrund von ungenauen Übersetzungen aus dem Zusammenhang gerissen wurden", heißt es vom Entwickler in einem aktuellen Twitter-Statement. Zum einen sei es nicht wahr, dass man angekündigt habe, dass Silent Hill 2 für die Veröffentlichung bereit sei. "Unabhängig vom Entwicklungsstadium", führt das Statement weiter aus, "sind alle unsere Aktivitäten darauf ausgerichtet, die höchste Qualität für das fertige Produkt zu erzielen."Wie es also um das Remake wirklich steht, geht daraus nicht hervor. Es sei Bloober Team jedoch bewusst, dass Fans gerne mehr Informationen hätten und verweisen dafür auf Konami. Sobald der Publisher neue Details preisgibt, werde man sie gewiss mit den Spielern teilen.Auch auf eine andere Aussage des eigenen CEOs geht man ein: Die Verkaufsziele für das Silent Hill 2 Remake würden nicht der Wahrheit entsprechen. Die genannte Zahl von zehn Millionen verkauften Exemplaren sei lediglich ein Hinweis darauf gewesen, wie erfolgreich andere Spiele in dem Genre sind. Auf solche Produkte will sich das Studio in Zukunft konzentrieren, aber es habe sich dabei nicht um finanzielle Ziele für ein bestimmtes Spiel gehandelt.Konami, die Publisher des Silent Hill 2 Remakes und Lizenzinhaber, halten sich derweil zurück. Neue Informationen von deren Seite gibt es bislang nicht zur. Geplant ist aber ein Release weiterhin in diesem Jahr, auch wenn es bislang noch keinen festen Termin gibt.Bei Konami dürfte man jedoch aktuell ein wenig neidisch in Richtung Capcom schauen. Mit demRemake lieferte das japanische Unternehmen nicht nur spielerisch ab,, sondern ist damit auch sehr erfolgreich unterwegs. In nur zwei Tagen hat sich die