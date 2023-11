Silent Hill 2: Pyramid Head könnte neue, alternative Story erhalten

Silent Hill 2: Remake angeblich mit Origin-Story für Pyramid-Head

Seit über einem Jahr ist dasbereits angekündigt, aber wirklich viele neue Infos hat es seitdem nicht mehr gegeben. Möglicherweise könnte sich das bald ändern, denn offenbar rückt dernäher – und damit einher gibt es neue Spekulationen.Bekannt ist bereits, dass nicht Konami selbst die Entwicklung der Neuauflage übernimmt, sondern stattdessen Bloober Team. Der polnische Entwickler wird jedoch nicht nur optisch und spielerisch Silent Hill 2 in die moderne Zeit bringen. Stattdessen sind offenbar auchgeplant, die die Originalgeschichte von 2001 ergänzen sollen.Offiziell äußern sich Konami und Bloober Team weiterhin nicht zum aktuellen, aber trotzdem gibt es Neuigkeiten: In den USA haben verschiedene Händler damit begonnen, Vorbestellungen für den Horror-Klassiker anzunehmen. Mit dabei ist die bekannte Kette Best Buy, die in der Produktbeschreibung, so die Zusammenfassung im Spieleforum resetera , einen spannenden Punkt listet, der bislang nicht bekannt war.Zwischen der Erwähnung des Hauptcharakters James Sunderland und dem namensgebenden Städtchen Silent Hill sowie einer modernisierten Optik heißt es, dass natürlich derzurückkehrt. Zusätzlich wird es für Fans ein neues, spielbares Kapitel geben, in der es um diedes ikonischen Bösewichts gehen soll. Mehr Details liefert der kurze Eintrag an dieser Stelle allerdings nicht, weshalb über den genauen Inhalt derzeit nur spekuliert werden kann.Eine Erweiterung der Geschichte dürfte jedoch bei der treuen Fan-Gemeinde mit Argusaugen beobachtet werden. Immerhin gilt Silent Hill 2 als eines deraller Zeiten, welches vor allem mit seiner unfassbar dichten Atmosphäre und Story zu begeistern weiß. Ausgehend davonEinenfür Silent Hill 2, welches bislang nur für PC und PlayStation 5 angekündigt ist, gibt es bisher noch nicht. In der Vergangenheit machten jedoch Aussagen die Runde, dass die Entwicklung schon fast fertig sei, weshalb Bloober Team zwischenzeitlich