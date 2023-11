Silent Hill 2: Entwickler geben lang ersehntes Update zur Neuauflage

Silent Hill 2: Entwicklung soll gut vorangehen

Fans zeigen sich skeptisch

Schon seit der ersten Ankündigung, dass das polnische Entwicklerstudiofür das Remake vonverantwortlich sein wird, zeigten sich viele Fans des Originals skeptisch.Dass es im März aufgrund eines angeblichen Übersetzungsfehlers kurzzeitig hieß, das Spiel sei fast fertig,, dürfte ebenfalls nicht zu mehr Vertrauen beigetragen haben. Nun meldet sich das Studio aus der Funkstille zurück und verrät,Auf Twitter veröffentlichte Bloober Team einzu Silent Hill 2, das auf den ersten Blick für Panik sorgen könnte. Denn die Vorlage mit simpler Schrift auf einfarbigem Hintergrund und Firmenlogo wurde in letzter Zeit häufig für Verschiebungen oder schlimmeres genutzt. Offenbar soll dieaber gut voranschreiten:„Wir bei Bloober Team sind stolz, Teil von Konamis Plänen für das Silent Hill-Franchise zu sein. Zusammen mit unserem Partner arbeiten wir gewissenhaft daran, damit das Silent Hill 2 Remake die höchste Qualität haben wird. Im Namen unseres Entwicklerteams möchten wir klarstellen, dass die Produktion reibungslos voranschreitet und alles nach Plan verläuft.“„Uns ist bewusst, dass viele Fans auf der Welt gespannt auf Neuigkeiten zum Spiel warten und wissen dieses Engagement zu schätzen. Allerdings erbitten wir noch ein wenig mehr Geduld. Sobald Konami als Publisher des Spiels weitere Informationen teilt, wird sich die Wartezeit mit Sicherheit gelohnt haben. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung!“Per se ist das natürlich eine gute Nachricht und in den Kommentaren gibt es durchaus den typischen Zuspruch, dass sich das Team doch bitte, wie sie für die Entwicklung eines herausragenden Spiels brauchen. Dochund machen ihren Sorgen Luft oder sich lustig, beispielsweise über die jüngste Ankündigung,„Ich freue mich auf Pyramid Heads Origin Story, wenn wir ihn in der Highschool spielen, wo er gemobbt und in einen Spind gesperrt wird. Als er nach Hause geht, sieht er auf einer Baustelle einen Verkehrskegel und setzt ihn sich auf den Kopf, woraufhin er sich Pyramid Head nennt“, spottet Twitter-Nutzer Murderstorm117 . „Ruiniert einfach nicht das Vermächtnis dieses Spiels, mehr verlange ich gar nicht“, heißt es von AlmightyWesker Während alsoist und über die Qualität und die Änderungen beim Remake von Silent Hill 2 spekulieren können, liegt es laut Bloober Team offenbar an Publisher Konami, das Schweigen mit entsprechenden Updates zu brechen.für weniger als zehn Euro dieauf.