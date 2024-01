Silent Hill 2: Erscheint laut Sony zusammen mit Metal Gear Solid Delta 2024

Silent Hill 2 & Metal Gear Solid Delta: Releasejahr von Sony eingegrenzt

Konamis Comeback für 2024

Wird 2024 ein ganz großes Jahr für? Nun, die Antwort ist: Möglicherweise. Der japanische Spielepublisher hat bekanntlich die Remakes vonundin der Mache und beide sind offenbar für die nächsten zwölf Monate eingeplant.Offiziell gibt es weder für das Horror-Spiel noch für die alsgetaufte Neuauflage des Kojima-Spiels derzeit einen. Allerdings könnte sich das in den nächsten Wochen und Monaten ändern, wenn Sony und einem aktuellenzu trauen ist.Anlässlich des neuen Jahres veröffentlichte Sony in gewohnter Tradition ein kleines, welches in rund zwei Minuten zahlreiche Spiele kurz und bündig vorstellt. Darunter die bereits in wenigen Wochen erscheinenden Titel, das Remastered vonoderGegen Ende des Werbefilmchens taucht dann allerdings noch ein Spiel auf, welches zwar schon seit etlichen Monaten angekündigt, aber noch gänzlich ohne Releasezeitraum ist:. Seit derist es wieder sehr ruhig um diedes einstigen PS2-Klassikers geworden, aber die Entwicklung kommt offenbar gut voran.Das gilt augenscheinlich auch für das von Bloober Team entwickelte Remake von Silent Hill 2. Das legendäre Horror-Spiel taucht zwar nicht im Video von Sony, dafür aber auf einer eigens vom PlayStation-Hersteller eingerichteten Webseite auf, die dielistet. Ein genauer Releasetermin wird allerdings nicht angegeben., die ausschließlich seitens des polnischen Entwicklerstudios kommuniziert werden, hält sich Konami bei Silent Hill 2 derzeit ebenso mit Infos zurück. Wie sich die Neuauflage, ist demnach noch völlig offen, denn wirkliches Gameplay-Material hat es bislang nicht gegeben.Sollte aber Konami tatsächlich für 2024 mit demplanen, dann dürfte der japanische Publisher ein ziemliches Comeback feiern. Und zumindest im Falle von Big Boss dürfte eine Veröffentlichung naheliegen: Im November feiert Metal Gear Solid 3: Snake Eater sein zwanzigjähriges Jubiläum.tauchen jedoch Silent Hill 2 und Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nicht auf. Dennoch dürfte das gerade erst begonnene Videospieljahr aller Voraussicht nach erneut einwerden.